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日職／陽岱鋼敲2安 二軍近4戰敲6安

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日職巨人隊台將陽岱鋼今天在二軍出賽，單場4打數2安打。 聯合報系資料照
日職巨人隊台將陽岱鋼今天在二軍出賽，單場4打數2安打。 聯合報系資料照

日職巨人隊台將陽岱鋼今天在二軍出賽，單場4打數2安打，從三軍回歸二軍後，4場出賽累計13打數6安打，打擊率4成62，巨人二軍最終與養樂多隊打完10局，以5：5握手言和。

陽岱鋼今天對養樂多隊之戰，擔任先發第一棒、中外野手，第一局敲出游擊方向飛球出局，3局上在2好0壞的不利狀況，將一顆132公里滑球，敲成右外野二壘打，靠著山本泰寬推進上三壘、田中俊太安打回來得到第一分。

5局上陽岱鋼面對151公里的二縫線直球，敲出中外野一壘打，隨後隊友安打、保送形成滿壘，又靠著田中俊太的安打跑回1分，巨人單局攻下4分。

6局上陽岱鋼三球遭三振，6局下被立岡宗一郎代守換下場，今天總計4打數2安打，二軍打擊率上升到2成50。

巨人隊雖在5局上取得5：0領先，不過養樂多隊5局下靠著高飛犧牲打、荒木貴裕2分砲追到2分差距，8局下再添2分追平，兩隊接下來都未再得分。

陽岱鋼今年在一軍遇到低潮，僅出賽30場、60打席，打擊率2成29，有1轟和5打點，8月10日被下放二軍，也未能找回打擊手感，22日再被下放三軍。

所幸在25日回到二軍後，首戰就演出3打數3安打的成績，接下來兩戰分別是4打數0安打、2打數1安打，今天又有安打演出，近4場13打數6安打，另有2次四壞、3次三振。

陽岱鋼 巨人

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