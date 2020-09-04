中職／林智勝下二軍調整 高宇杰返一軍

中信兄弟隊今天在洲際球場與富邦悍將隊交手，兩隊都有球員異動，兄弟將「大師兄」林智勝與捕手林明杰降下二軍，拉上捕手高宇杰與野手張志強；悍將隊昨天先將捕手方克偉下放二軍，今天拉上近期在一軍隨隊的捕手姚冠瑋。

林智勝今年上半季出賽時因撲壘時手指骨折開刀，直到7月7日才返回一軍出賽，在爭冠期為球隊提供右打戰力，然而8月打擊近況低迷，在8月8日繳出單場3安「猛打賞」後，接下來9戰共23打數僅敲出2安，打擊率掉到2成64。

林智勝本季僅敲出2轟，而且整個8月都未開轟，目前生涯累計285轟，距離張泰山的289轟聯盟紀錄雖不遠，但仍需手感回溫。

高宇杰去年下半季攻守兩端都繳出好成績，上半季被視為兄弟主戰捕手，不過下半季打擊不振，出賽14場，24打數僅敲出3安，8月24日被下放二軍調整，近期在二軍連四場敲安，16打數6安打，包括1轟。

方克偉本季在一軍出賽12場，18打數僅敲1安，打擊率0.056；姚冠瑋在二軍近況不錯，連9場敲安，24打數10安打，包括2轟。