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未來之星對抗賽／鄭浩均提高訓練強度 向陳偉殷、曾仁和挖寶

中央社 / 台北4日電
道奇隊投手鄭浩均（前）旅美第一年遇疫情攪局，但秋春訓已開眼界，為了表現更好，主動要求提高訓練強度，回台後也多練球種，把握機會向陳偉殷、曾仁和學習。 中央社
道奇隊投手鄭浩均（前）旅美第一年遇疫情攪局，但秋春訓已開眼界，為了表現更好，主動要求提高訓練強度，回台後也多練球種，把握機會向陳偉殷、曾仁和學習。 中央社

道奇隊投手鄭浩均旅美第一年遇疫情攪局，但秋春訓已開眼界，為了表現更好，主動要求提高訓練強度，還被教練覺得練太多，回台向陳偉殷曾仁和學新球路，「大家都很拚、我也要跟上」。

鄭浩均去年與美職道奇隊簽約，赴美參加秋訓，今年初也有投入春訓，但碰上武漢肺炎疫情影響，第一個完整球季沒能順利展開，先回台灣維持訓練，被選入U23世界盃棒球賽中華培訓隊、投入未來之星對抗賽。

鄭浩均表示，因為疫情很多東西跟預想的不同，但在美國秋訓、春訓階段，已大開眼界，很多比自己年輕的球員，身體條件非常突出，天分和反應都很好，「我想要比他們更好，主動跟球隊要求體能訓練強度高一點，練到教練都覺得我練太多」。

具有旅美資歷的投手陳偉殷、曾仁和，目前也都沒有合約在身，在台灣維持訓練，曾仁和被分入亞洲大學棒球錦標賽中華培訓隊，也有參加未來之星對抗賽。

鄭浩均回台後多練球種，把握機會向陳偉殷學變速球、向曾仁和學卡特球，他表示，曾仁和會分享投卡特球的小技巧，剛好也可以在對抗賽中嘗試。

鄭浩均此次未來之星對抗賽，總計出賽5場（2場先發），投16.1局被敲12支安打，投出19次三振，失掉6分（4分責失分），防禦率2.20、戰績3勝，表現不錯。

鄭浩均表示，每週固定會與道奇隊線上開會、報告進度，球團會開功課要求比賽內容，例如要求第一球的好球率等，也會把出賽影片傳給球團看。

鄭浩均提到，此次回到台灣加入培訓隊參賽，陣中有旅美球員，也有國內選手，大家互相激勵、競爭，「國內球員的認真程度也不輸我們，有很多值得學習的地方」；至於結束未來之星對抗賽後，沒意外應該會再投入之後的爆米花棒球聯盟賽事。

曾仁和 道奇 陳偉殷

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