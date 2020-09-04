中職／猿再簽3新秀 僅剩首輪的馬傑森還沒搞定

樂天桃猿隊今天再宣布簽下三名新秀，第五到七輪選進的投手王志煊、捕手邱家慶、投手何逸龍談妥，今年選進的九名球員，只剩首輪指名的內野手馬傑森尚未簽約。

第五輪指名的投手王志煊，為新竹市成德高中的王牌先發，各項條件表現都很穩定。球團提供王志煊簽約金180萬元、一軍月薪7萬元，附帶60萬元的激勵獎金。

第六輪指名同樣來自於成德高中的捕手邱家慶，簽約金130萬元、一軍月薪7萬元，並附帶20萬元的激勵獎金，雙方達成共識。

第七輪指名的投手何逸龍，具有優異的投球機制與發展條件，他以簽約金80萬元、一軍月薪7萬元，並附帶30萬元的激勵獎金條件與球團達成加盟共識。

猿隊在今年選秀共帶回九名球員，先前已宣布五名球員簽約完成，今天再搞定五到七輪新秀，僅剩第一輪選進馬傑森的合約尚未拍板。