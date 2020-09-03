中職／米蘭達7局失1分 中信兄弟止3連敗

中信兄弟隊靠著米蘭達7局失1分的好投，以5：1擊敗統一獅隊，中止3連敗，米蘭達取得個人2連勝、本季第7勝，累計136次三振超越隊友德保拉，暫居三振王。

獅隊排出7名先發右打對付左投米蘭達，米蘭達未受到太大影響，總計用108球，投7局僅被敲4安，丟掉1分，防禦率4.19，有6次三振、3次四壞保送。

前3局米蘭達僅出現保送、安打各一，4局上開局被敲2安加上一次保送，丟掉1分，不過靠著飛球出局、雙殺，成功止血，接下來3局也未失分，接下來兩局，兄弟派出勝利組牛棚，吳俊偉、李振昌各投1局無失分，守住勝利。

兄弟前4局打完與獅隊戰成1：1平手，5局下出現分水嶺，兄弟在兩出局後突破潘威倫，岳東華、周思齊、張志豪以及詹子賢從連敲4安，張志豪的二壘打帶有兩分打點，詹子賢也貢獻一分，反以4：1取得領先。

周思齊在7局下再敲出一發陽春砲，敲回保險分，個人本季第11轟，全場3打數3安打，另有1次保送，上壘率百分百，有1分打點、2得分。

獅隊先發投手潘威倫投5局，用92球，送出5次三振是個人本季新高，不過被敲7安失4分，吞下個人2連敗、5連不勝。