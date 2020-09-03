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中職／砲聲隆隆拚紀錄 20轟打者「坐8望9」

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
統一獅第林安可以26轟居全壘打王。報系資料照
統一獅第林安可以26轟居全壘打王。報系資料照

中華職棒本季賽程已進行了約3/4，已有5人跨過20轟門檻，高國輝、林益全以及詹子賢距離20轟已不遠，挑戰單季最多20轟打者的聯盟紀錄，目前「坐8望9拚10人」。

中職單季最多曾出產9名20轟打者，共有2次，第一次是2016年，其中高國輝、林智勝、蔣智賢都有30轟，去年也有9名20轟打者，不過僅朱育賢達成30轟。

今年中職目前以林安可的26轟最多轟，蘇智傑、林立、張志豪、朱育賢也都累積20轟以上，接下來是高國輝的18轟，林益全、詹子賢都是16轟，剩下30幾場比賽，20轟打者要再添3人的機會不小。

而目前全壘打榜並列第9名的蘇緯達、高國麟，各14轟，也有機會一拚，若目前全壘打榜前10人都能衝過20轟，將創下中職新紀錄。

而本季至今已有16人敲出10轟以上，追平去年整季的10轟打者人數，且廖健富、郭嚴文、林泓育都已累積9轟，有望超越去年紀錄，聯盟紀錄則是2016年的單季24名10轟打者。

中職 高國輝 朱育賢

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