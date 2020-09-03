中職／陳仕朋完封後休11天再先發 對上三冠王德保拉

富邦悍將隊陳仕朋前一戰用120球投出完封勝，休息11天後，將在明天先發登板對上中信兄弟隊，要挑戰連兩場完封難度很高，除了要克服休息多天的手感維持，本季對戰兄弟的數據也不占優勢。

陳仕朋近兩場先發都能投出長局數，8月14日對統一獅隊用105球投了8局，8月23日先發對上樂天桃猿隊，投9局被敲7安無失分，締造個人生涯首次完封，成為中職2年來第1位投出完封的本土投手，也是本季繼索沙之後的第2人。

若照正常輪值，陳仕朋原本在8月30日應先發出戰中信兄弟，但因上周悍將隊有一場比賽因雨順延，教練團想讓連2場投球數破百的陳仕朋多休息，因此調整輪值。

中職上一次投出連兩場完封的投手是2015年中信兄弟的鄭凱文，從5月24日至6月6日期間連3場完投，後面兩場完封，3場比賽合計投27局僅失1分。

而陳仕朋本季對中信兄弟4場出賽，戰績0勝3敗，而且跨季已累積4連敗，前一次對兄弟先發是7月11日，只投3.2局失6分吞敗。

兄弟則派出「三冠王」德保拉先發，德保拉今年球季開低走高，5連敗後拿下9連勝，雖然一度遇到4連不勝的小低潮，但前次出賽面對悍將隊，以6局失3分的優質先發拿下勝投，目前10勝、防禦率3.76、132次三振，都是中職最佳。