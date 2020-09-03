快訊

【大學排名揭密／上】台大拚進百大 中研院士：更該警惕培育不出思想家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／陳仕朋完封後休11天再先發 對上三冠王德保拉

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
悍將隊陳仕朋。報系資料照
悍將隊陳仕朋。報系資料照

富邦悍將隊陳仕朋前一戰用120球投出完封勝，休息11天後，將在明天先發登板對上中信兄弟隊，要挑戰連兩場完封難度很高，除了要克服休息多天的手感維持，本季對戰兄弟的數據也不占優勢。

陳仕朋近兩場先發都能投出長局數，8月14日對統一獅隊用105球投了8局，8月23日先發對上樂天桃猿隊，投9局被敲7安無失分，締造個人生涯首次完封，成為中職2年來第1位投出完封的本土投手，也是本季繼索沙之後的第2人。

若照正常輪值，陳仕朋原本在8月30日應先發出戰中信兄弟，但因上周悍將隊有一場比賽因雨順延，教練團想讓連2場投球數破百的陳仕朋多休息，因此調整輪值。

中職上一次投出連兩場完封的投手是2015年中信兄弟的鄭凱文，從5月24日至6月6日期間連3場完投，後面兩場完封，3場比賽合計投27局僅失1分。

而陳仕朋本季對中信兄弟4場出賽，戰績0勝3敗，而且跨季已累積4連敗，前一次對兄弟先發是7月11日，只投3.2局失6分吞敗。

兄弟則派出「三冠王」德保拉先發，德保拉今年球季開低走高，5連敗後拿下9連勝，雖然一度遇到4連不勝的小低潮，但前次出賽面對悍將隊，以6局失3分的優質先發拿下勝投，目前10勝、防禦率3.76、132次三振，都是中職最佳。

陳仕朋 中信兄弟 中職

延伸閱讀

我是MVP／對好壞球生氣 洪總勸索沙情緒不能受影響

中職／和羅傑斯從韓職鬥到中職 索沙：誰都不想輸

中職／申皓瑋首次雙響砲 兩隻娃娃都成索沙戰利品

中職／陳仕朋生涯首次完封 悍將力克桃猿

相關新聞

中職／桃猿洋投點石成金術 昔日夢幻今日夢魘

樂天桃猿洋投威拉諾，前天對富邦悍將先發2局狂失9分，苦吞本季第7敗，今年先發12場只拿到區區1勝，防禦率高達7.13，看起來他在9月21日洋將登錄大限前，應該是留不住了。 桃猿近幾年專「撿」其他

處境猶如三國之呂布 還有誰會期待胡金龍重返一軍？

話說三國歷史中第一猛將肯定是呂布莫屬。當年曹操大敗呂布，就在白門樓前，呂布竟表態願降，此舉一出則是讓一向有愛才之心的曹操陷入兩難的局面。不過這時，站在曹操身旁的劉備卻向多疑的他說了一句：「公可知丁原、

中職／陳仕朋完封後休11天再先發 對上三冠王德保拉

富邦悍將隊陳仕朋前一戰用120球投出完封勝，休息11天後，將在明天先發登板對上中信兄弟隊，要挑戰連兩場完封難度很高，除了...

中職／黃恩賜二軍先發4局失5分 好球比例高

中信兄弟隊先發投手黃恩賜今在二軍出賽，面對味全龍隊先發4局，被敲9支安打，失5分（2責失），持續為一軍復出進行調整。

中職／林生祥首次球場開唱 猿隊客家主題趴添星光

樂天桃猿隊於9月5日、6日舉辦彰顯客庄文化的主題「客家宴」，今天再揭曉首日三組藝人表演，包括曾獲9座金曲獎的獨立音樂人林...

中職／富邦G!POP音樂節 周蕙開球加獻唱

富邦悍將隊年度音樂主題日自9月19日至20日舉行，今年「G!POP流行音樂節」向80、90年代經典歌曲致敬，今天公布首波...

中職／猿即刻復仇斬悍將 羅力慘被當靶

前一戰才以二比十四輸球，樂天桃猿隊昨晚即刻復仇，在先發洋投霸能七局、失三分的好投帶領下，以十比三擊敗富邦悍將隊，總教練曾...

中職／下半季已敲10轟 高國輝喊累了

富邦悍將隊下半季戰績居前段班，打線成長最為明顯，全隊下半季卅三轟，十轟來自高國輝，但他認為，進入下半季出現疲態，還在找健...

中職／郭阜林雙響砲轟兄弟 獅隊止敗獨居第一

統一獅隊今晚對中信兄弟隊敲出15支安打，其中郭阜林單場雙響砲，貢獻5打點，也讓獅隊最終以9：2擊敗兄弟，中止2連敗外，也...

中職／吃定悍將 霸能7局失3分好投

樂天桃猿隊投手霸能繳出7局失3分的優質先發，帶領球隊以10：3擊敗富邦悍將隊，走出前一戰以2：14輸球的陰霾，獲選單場M...

日職／連兩場代打敲安 王柏融打擊率升至1成56

日職火腿隊台將王柏融今天代打上陣，在9局下敲出一安，雖然一度幫助球隊形成滿壘，不過火腿未能延續攻勢，最終以3：5敗給樂天...

中職／「得點圈放在一壘」 林益全轉型拚長打

富邦悍將隊林益全今年打擊率比起去年略降，不過長打率仍維持在5成16的的不錯成績，休賽季「秋哥」林仲秋建議將「得點圈放在一...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。