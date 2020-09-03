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中職／黃恩賜二軍先發4局失5分 好球比例高

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
黃恩賜。報系資料照
黃恩賜。報系資料照

中信兄弟隊先發投手黃恩賜今在二軍出賽，面對味全龍隊先發4局，被敲9支安打，失5分（2責失），持續為一軍復出進行調整。

黃恩賜在上半季為兄弟貢獻7勝，獲得本土王牌稱號，然而球隊為了保護他曾進行韌帶置換手術的手肘，設定今年投球局數限制為150局，因此在上半季奪冠後，暫時關機，在二軍休息。

兄弟為了讓黃恩賜在下半季後段歸隊，讓他重新開機，8月28日首次在二軍出賽，投3局，失2分（1責失），送出6次三振。

今天再度登板，黃恩賜面對首名打者曾傳昇就被敲安，但靠著雙殺、三振解決，2局上1出局後，被連敲兩安，形成二三壘有人，自己暴投奉送1分，對手高飛犧牲打再添1分。

3局上續投，黃恩賜雖被連敲2安，但跑者都在推進壘包時被觸殺出局，2出局後龍隊朱祥麟因失誤上壘，劉基鴻、黃柏豪連續安打，龍隊攻下3分，4局上黃恩賜雖被敲2安，但未再失分。

黃恩賜投完4局退場，丟掉5分偏多，不過好球比例夠高，總計用了77球中，有50顆是好球，送出3次三振，沒有投出保送，退場時雙方以5：5戰平，黃恩賜無關勝敗。

黃恩賜本季在一軍先發13場，戰績7勝1敗，防禦率3.94，兄弟總教練丘昌榮日前表示，黃恩賜預計投完二軍第二場出賽後，評估身體狀況，沒問題就會回到一軍的先發輪值，預計還有5次左右先發機會，不會超過局數限制。

黃恩賜 丘昌榮

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