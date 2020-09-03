中職／林生祥首次球場開唱 猿隊客家主題趴添星光
樂天桃猿隊於9月5日、6日舉辦彰顯客庄文化的主題「客家宴」，今天再揭曉首日三組藝人表演，包括曾獲9座金曲獎的獨立音樂人林生祥，與大竹研聯手上菜，帶來道地客家賽前演出。
Rakuten Monkeys樂天桃猿隊於9月1日(二)起繼續在全猿主場展開下半季九月及十月主場，再度推出向桃園致敬的主題趴，9月5日、6日彰顯客庄文化的主題「客家宴」將是棒球場最大客家嘉年華，邀請大家有閒正來寮。
客家宴前菜由Rakuten Girls參加客家事務局主辦之「好客音浪」仲夏搖滾音樂會拉開序幕，好菜一道道，9月6日（日）歡迎神棍樂團、陳明珠、羅文裕一一蒞臨表演；今再公布9月5日（六）由和成八音、黃子軒與山平快、林生祥和大竹研聯手上菜，帶來道地客家賽前演出。
獨立音樂創作人林生祥以關懷鄉土的母語創作聞名，是歌手、樂手、作詞人、作曲家，出道20年，共獲得9座金曲獎，是台灣客家表演文化重量級的大師，但也是其生涯第一次在棒球場為球迷朋友表演，林生祥團隊造訪「客家宴」，絕對是「客家宴」最大的音樂福份。
「和成八音團」創立於1979年，創團人即現任團長袁明瑛先生。袁團長對客家傳統八音當具有執著精神，並致力於保存八音表演傳承工作。自1994年開始聘請資深樂人謝旺龍、林祺振等人來開館授課，注重素質養成，達到薪傳的目的，讓客家八音傳統藝術延續及邁向現代精緻表演藝術。
兩屆金曲獎最佳客語專輯得主，「未來世代的客家歌謠」創造者「黃子軒與山平快」不僅將客家音樂帶向前所未有的新境界，甚至被譽為「未來世代的客家歌謠」，黃子軒的音樂及現場實力同時也受到金曲獎、流行音樂原創音樂大獎、海洋音樂祭等國內俱公信力音樂指標獎項一致肯定，為樂壇中頗受各界看好的明日之星。
5日賽前表演活動由16:15開始，5日場外也將安排客家事務局所提供之客家花布展與客家文化市集，蜜蜂阿虎、双霖茶莊、誼豐農場、芊香園蘿蔔糕、貴妃柚子蔘、桃鱻味、香園食品、紫竹林蘆薈園、榮坊食品、新屋及平鎮區農會等客家名品皆共襄盛舉。
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