中職／富邦G!POP音樂節 周蕙開球加獻唱

富邦悍將隊年度音樂主題日自9月19日至20日舉行，今年「G!POP流行音樂節」向80、90年代經典歌曲致敬，今天公布首波邀請陣容，9月19日邀請到「美聲天后」周蕙，除了擔任開球嘉賓外，賽後也將獻唱多首經典歌曲。

隨著賽季接近尾聲，悍將年度最盛大的音樂主題日也即將到來，連續第三年攜手富邦證券共同舉辦的「G!POP流行音樂節」，今年將帶著家人們乘著時光機，回到卡帶最盛行的八、九零年代，一起向記憶中的經典神曲致敬。

特別邀請到「美聲天后」周蕙將於9月19日(六)賽後為大家獻唱多首經典歌曲，她也將首次站上投手丘，為當天的賽事開出一顆感動的好球，歡迎家人們進場悍我們一起聆聽熟悉的旋律，讓時間回到過去。

周蕙自1999年出道，甜美動人的歌聲，是華語歌壇實力派唱將之一，更是撫慰不少歌迷的心靈，推出的個人首張專輯為「周蕙精選」，不僅表達專輯中的歌曲都是精選中的精選，同時也象徵周蕙的歌聲註定成為經典，其中一首甜美婉約的「約定」更讓她出道即成為家喻戶曉的好聲音。

老歌因很多人傳唱得以經典留存，重新詮釋也意味著傳承的概念，周蕙過去曾製作兩張詮釋經典專輯，在2018年推出的「不被遺忘的時光」專輯再次以經典歌曲為主軸向黃金歲月致敬。

出道21年的周蕙，今年也推出最新單曲「彎彎的月光」，以微糖的唱腔率性的唱出單身不惑美學。11月將在國際會議中心舉辦睽違六年的個人演唱會「漫步月光下」，票房已經完售。

想聆聽周蕙的歌聲，今年「G!POP流行音樂節」周蕙將蒞臨新莊球場，獻唱多首傳唱各時代的經典神曲，帶全場的家人們一起回到卡帶的時代、重溫每一首經典。

經典環繞9月19日(六)至20日(日) 「富邦證券G!POP流行音樂節」主題周末，你們還不進場一起回味嗎？今年的111包廂濃縮了各時代的經典代表歌曲，9月19日(六)賽後「美聲天后」周蕙、「搖滾教父」要登台開唱，9月20日(日)則是「亞洲天團」及悍將歌手們要帶來多首經典神曲，歡迎家人們進場一起複習那些深刻時光，兩日內野門票加價100元，更多精彩詳細內容請鎖定富邦悍將官方粉絲專頁。