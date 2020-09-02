中職／郭阜林雙響砲轟兄弟 獅隊止敗獨居第一

統一獅隊今晚對中信兄弟隊敲出15支安打，其中郭阜林單場雙響砲，貢獻5打點，也讓獅隊最終以9：2擊敗兄弟，中止2連敗外，也甩開富邦悍將隊，獨居下半季戰績第一。

郭阜林首局的場地二壘打就幫助獅隊先馳得點，3局上蘇智傑轟出陽春砲，下一棒郭阜林也接著開轟，演出「背靠背」全壘打，4局上郭阜林再補上一發三分砲，將比數拉開至7：2。

郭阜林接下來兩打席雖然未敲安，不過5打數，3安打，5打點的成績足以獲選單場MVP，其中5打點平個人紀錄，10壘打數則破個人單場最高紀錄。

獅隊洋投布雷克6局被敲3安，失2分，優質先發拿下本季四連勝，防禦率3.45；兄弟先發廖乙忠投5局失7分，吞下個人本季第7敗。