中職／吃定悍將 霸能7局失3分好投

樂天桃猿隊投手霸能繳出7局失3分的優質先發，帶領球隊以10：3擊敗富邦悍將隊，走出前一戰以2：14輸球的陰霾，獲選單場MVP的霸能感謝隊友給予分數支援，「感覺很棒，打者有好的發揮，贏球是最好的結果。」

猿隊先發投手霸能前3局投得跌跌撞撞，3局上更被連敲三安，丟掉2分，幸好一次雙殺減少失分危機，4局上雖被申皓瑋敲出陽春砲，卻就此回穩，接下來面對12名打者，只讓對手因失誤、安打各上壘一次，未再失分。

霸能投完7局送出6次三振，被敲8安，但將失分抑制在3分，戰局前後段表現差距大，總教練曾豪駒認為，主因是跟捕手嚴宏鈞第一次搭配，「後面溝通後就穩定許多。」

霸能則表示，每一局都有跟嚴宏鈞討論，讓配球的方向更加明確，也請他多利用本壘板兩側進行攻擊，「後面有進入狀況，第一次來說非常不錯。」

猿隊在首局就靠著3支安打攻下2分，4局更把握住對手的一次失誤，單局6支安打攻下7分，把羅力打退場，羅力總計3.2局失9分創個人生涯新高，其中僅2分自責分。

霸能對悍將隊拿下4連勝，個人本季9勝中，有5勝來自悍將，對戰防禦率為3.38，「對每一隊都一樣。」霸能表示：「有時候狀況好，投起來卻不如預期，狀況不好的時候，也專注在場上，無論對哪一隊都是用這樣的心態。」