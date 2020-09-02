聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／吃定悍將 霸能7局失3分好投

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿先發投手霸能。報系資料照
樂天桃猿先發投手霸能。報系資料照

樂天桃猿隊投手霸能繳出7局失3分的優質先發，帶領球隊以10：3擊敗富邦悍將隊，走出前一戰以2：14輸球的陰霾，獲選單場MVP的霸能感謝隊友給予分數支援，「感覺很棒，打者有好的發揮，贏球是最好的結果。」

猿隊先發投手霸能前3局投得跌跌撞撞，3局上更被連敲三安，丟掉2分，幸好一次雙殺減少失分危機，4局上雖被申皓瑋敲出陽春砲，卻就此回穩，接下來面對12名打者，只讓對手因失誤、安打各上壘一次，未再失分。

霸能投完7局送出6次三振，被敲8安，但將失分抑制在3分，戰局前後段表現差距大，總教練曾豪駒認為，主因是跟捕手嚴宏鈞第一次搭配，「後面溝通後就穩定許多。」

霸能則表示，每一局都有跟嚴宏鈞討論，讓配球的方向更加明確，也請他多利用本壘板兩側進行攻擊，「後面有進入狀況，第一次來說非常不錯。」

猿隊在首局就靠著3支安打攻下2分，4局更把握住對手的一次失誤，單局6支安打攻下7分，把羅力打退場，羅力總計3.2局失9分創個人生涯新高，其中僅2分自責分。

霸能對悍將隊拿下4連勝，個人本季9勝中，有5勝來自悍將，對戰防禦率為3.38，「對每一隊都一樣。」霸能表示：「有時候狀況好，投起來卻不如預期，狀況不好的時候，也專注在場上，無論對哪一隊都是用這樣的心態。」

嚴宏鈞 羅力

延伸閱讀

中職／曼恩下周可能進輪值 威拉諾、尼寇力面臨期末考

中職／申皓瑋破繭而出 少年強打邁向球星之路

中職／申皓瑋首次雙響砲 兩隻娃娃都成索沙戰利品

我是MVP／用頭腦突破羅力 詹子賢敲回超前分

相關新聞

日職／連兩場代打敲安 王柏融打擊率升至1成56

日職火腿隊台將王柏融今天代打上陣，在9局下敲出一安，雖然一度幫助球隊形成滿壘，不過火腿未能延續攻勢，最終以3：5敗給樂天...

中職／下半季10轟趕進度 高國輝遇疲勞期

富邦悍將隊高國輝下半季至今轟出10發全壘打，以18轟在全壘打榜竄升到第6名，讓人想起2014年下半季18轟拿下全壘打王的...

中職／吃定悍將 霸能7局失3分好投

樂天桃猿隊投手霸能繳出7局失3分的優質先發，帶領球隊以10：3擊敗富邦悍將隊，走出前一戰以2：14輸球的陰霾，獲選單場M...

中職／面對陽耀勳站遠遠 林哲瑄：真的怕

富邦悍將隊昨天以14：2大勝樂天桃猿隊，懸殊的比分，讓猿隊野手陽耀勳在9局站上投手丘，林哲瑄當年曾被陽耀勳觸身球砸中，昨...

中職／郭阜林雙響砲轟兄弟 獅隊止敗獨居第一

統一獅隊今晚對中信兄弟隊敲出15支安打，其中郭阜林單場雙響砲，貢獻5打點，也讓獅隊最終以9：2擊敗兄弟，中止2連敗外，也...

中職／「得點圈放在一壘」 林益全轉型拚長打

富邦悍將隊林益全今年打擊率比起去年略降，不過長打率仍維持在5成16的的不錯成績，休賽季「秋哥」林仲秋建議將「得點圈放在一...

中職／申皓瑋破繭而出 少年強打邁向球星之路

今年球季四支球隊都更換教練團後，各隊對於陣容都有些調整，許多過去被期待的球員獲得更多出賽機會，有舞台可以展現自身實力。其中富邦高國麟及中信蘇緯達都是在被看好多年後，生涯首度擊出超過10支全壘打，而沉寂

中職／張進德輕微拉傷暫掛免戰牌 不需下二軍

富邦悍將隊昨日與樂天桃猿隊之戰傷了2名球員，張進德在跑壘時拉傷左大腿，預計要休息幾天，但暫不需下二軍，林益全自打球腳瘀青...

中職／曼恩下周可能進輪值 威拉諾、尼寇力面臨期末考

樂天桃猿隊洋投曼恩今天首次在二軍出賽，4局無失分還飆出8K的表現，獲得一軍教頭曾豪駒的好評，最快可能下周就加入一軍先發輪...

中職／威拉諾被當發球機打 陽耀勳暌違5年再登板

樂天桃猿隊洋投威拉諾被打成美製發球機，昨天面對富邦悍將隊，先發只撐兩局，被敲十一安打、狂失九分，戰局崩盤情況下，猿隊九局...

中職／相隔五年再投球 陽耀勳虧林哲瑄站太遠

樂天桃猿隊今天以2：14遭富邦悍將隊打爆，第九局推出已經五年沒有在一軍投球的陽耀勳消化局數，以1局無失分、2次三振收工，...

中職／悍將把威拉諾打成發球機 蔣智賢歸功情蒐

富邦悍將與樂天桃猿隊賽前都取得二連勝，今天展開洋投對決，猿隊威拉諾只撐2局狂失9分，悍將隊以14：2擊敗猿隊，收下3連勝...

熱門新聞

NBA／約柯奇關鍵得分淘汰爵士 金塊逆轉晉級創造歷史

NBA／連破詹姆斯、柯瑞紀錄 米契爾輸球難掩失落

NBA／穆雷、米契爾7戰共拿475分 創季後賽新紀錄

NBA／僅次於杜蘭特和詹姆斯 保羅完美表現逼出搶七

NBA／史馬特末節狂飆三分彈 塞爾蒂克2連勝暴龍

中職／威拉諾被當發球機打 陽耀勳暌違5年再登板

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。