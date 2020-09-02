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日職／連兩場代打敲安 王柏融打擊率升至1成56

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

日職火腿隊台將王柏融今天代打上陣，在9局下敲出一安，雖然一度幫助球隊形成滿壘，不過火腿未能延續攻勢，最終以3：5敗給樂天隊，而連續兩場代打敲安的王柏融，賽後打擊率上升到1成56。

火腿隊5局下靠著西川遙輝的高飛犧牲打加上中田翔的兩分砲，取得3：0領先，不過9局上火腿隊投手秋吉亮在1出局後被連敲5支安打，加上接替的堀瑞輝丟掉1分也算在他帳上，一個人就承擔5分責失，也讓樂天超前為5：3。

火腿隊9局下最後反攻，清宮幸太郎開局敲安後，由王柏融上場代打捕手宇佐見真吾，面對樂天終結者布希尼斯（Alan Busenitz），2好球後瞄準一顆145公里的變速球，敲成右外野安打。

接著一出局後淺間大基選到保送，形成滿壘，在二壘代表追平分的王柏融被代跑換下場，不過西川遙輝敲出雙殺打，結束攻勢。

王柏融總計1打數1安打，加上前一場在8月30日對軟銀隊也以代打身分敲安，連兩場敲安，且近6場、8打數就敲出4安，打擊率從8月21日的0.081逐步回升到1成56。

王柏融 火腿 樂天

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