聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／連兩場代打敲安 王柏融打擊率升至1成56
日職火腿隊台將王柏融今天代打上陣，在9局下敲出一安，雖然一度幫助球隊形成滿壘，不過火腿未能延續攻勢，最終以3：5敗給樂天隊，而連續兩場代打敲安的王柏融，賽後打擊率上升到1成56。
火腿隊5局下靠著西川遙輝的高飛犧牲打加上中田翔的兩分砲，取得3：0領先，不過9局上火腿隊投手秋吉亮在1出局後被連敲5支安打，加上接替的堀瑞輝丟掉1分也算在他帳上，一個人就承擔5分責失，也讓樂天超前為5：3。
＼ #王柏融 ヒット👀 ／— ファイターズ on GAORA SPORTS (@gaora_fighters) September 2, 2020
９回裏逆転勝利にむけチャンスメイク⚾️
📺#GAORA プロ野球中継
🆚@Rakuten__Eagleshttps://t.co/eOp8VQFMbG で生放送中⚡️#lovefighters #羽撃く pic.twitter.com/szmK1f0dvb
火腿隊9局下最後反攻，清宮幸太郎開局敲安後，由王柏融上場代打捕手宇佐見真吾，面對樂天終結者布希尼斯（Alan Busenitz），2好球後瞄準一顆145公里的變速球，敲成右外野安打。
接著一出局後淺間大基選到保送，形成滿壘，在二壘代表追平分的王柏融被代跑換下場，不過西川遙輝敲出雙殺打，結束攻勢。
王柏融總計1打數1安打，加上前一場在8月30日對軟銀隊也以代打身分敲安，連兩場敲安，且近6場、8打數就敲出4安，打擊率從8月21日的0.081逐步回升到1成56。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言