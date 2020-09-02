中職／「得點圈放在一壘」 林益全轉型拚長打

富邦悍將隊林益全今年打擊率比起去年略降，不過長打率仍維持在5成16的的不錯成績，休賽季「秋哥」林仲秋建議將「得點圈放在一壘」，讓他決定轉型成「穩定輸出」型打者，追求長打、打點，為球隊提供更多貢獻。

林益全去年打擊率3成25，單季27轟創下個人新高，場均全壘打數為0.23，今年打擊率2成97雖然略降，不過出賽76場敲出16轟，場均全壘打數0.21，也十分不錯。

這兩年休賽季期間，林益全都跟著大前輩林仲秋進行自主訓練，除了技術上的調整，也接受不少心態上的建議，去年設下「每5場1發全壘打」的目標，今年「秋哥」還有不少前輩都跟他說，「不妨試試看，範圍放大一點，把得點圈放在一壘。」

林益全說：「以前追求全方位打擊，但打這麼多年了，心態改一下，也不是壞事。」數據上也看得出林益全的轉變，一壘有人時打擊率3成27、長打率5成92，得點圈有人時則是打擊率3成11、長打率5成41，都比賽季平均高。

34歲的林益全仍在不斷進步，近幾年重訓收到成果，不過林益全認為：「這是環環相扣的。」重訓確實幫助他維持好的身體狀態，不過仍是要足夠的技術訓練，才能有好的打擊表現，「重訓是讓身體不要太疲累，能保持力量。」