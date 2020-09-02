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中職／下半季10轟趕進度 高國輝遇疲勞期
富邦悍將隊高國輝下半季至今轟出10發全壘打，以18轟在全壘打榜竄升到第6名，讓人想起2014年下半季18轟拿下全壘打王的往事，不過高國輝認為，今年上下半季全壘打產能差異，主要受到傷勢影響。
高國輝上半季出賽40場，128打數敲出8轟，下半季僅用了22場、88打數就敲出10轟，雖然近年都是下半季表現較好，不過高國輝認為，今年是因為上半季開打沒多久，就因傷休息一個多月，回來後又需重新進入狀況，「手感比較難維持。」
高國輝18轟已是過去兩年的總和，不過他坦言，今年身體狀況不如過往，加上出賽場次也比去年多，「身體有點疲勞，還在找方式，讓自己能夠保持健康的出賽，現在偶爾還是會腰痠。」
受到2014年進行脊椎手術的影響，高國輝一直在與傷痛共處，「可能是脊椎開刀的後遺症吧，需要用其他肌肉代償，導致腰部容易痠痛。」高國輝透過每周針灸、按摩去放鬆肌肉，維持上場的狀態，「我很珍惜在場上的時間。」
加上昨天對戰樂天桃猿隊敲出全壘打，高國輝今年18轟中，有3轟是跟弟弟高國麟同場開轟，兄弟生涯四次同場開轟，球隊都贏球，高國輝說：「不錯啊，同場開轟剛好球隊贏球，這是好事，當然希望越多越好。」
高國麟今年破繭而出，以穩定的打擊能力站穩一軍先發，高國輝說：「今年他都在先發，所以同場開轟的機率也比較高，這是他加入中職後打得最好的一年。」高國麟目前14轟在聯盟排名第9，也是個人生涯紀錄。
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