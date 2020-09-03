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中職／桃猿洋投點石成金術 昔日夢幻今日夢魘

聯合新聞網 / Ramos
紐維拉(左)去年在中信兄弟虎虎生風，本季轉隊到樂天桃猿並改名威拉諾(右)，結果在場上的表現判若兩人，防禦率由2.92飆升到現在7.13。 聯合報系資料照片
紐維拉(左)去年在中信兄弟虎虎生風，本季轉隊到樂天桃猿並改名威拉諾(右)，結果在場上的表現判若兩人，防禦率由2.92飆升到現在7.13。 聯合報系資料照片

樂天桃猿洋投威拉諾，前天對富邦悍將先發2局狂失9分，苦吞本季第7敗，今年先發12場只拿到區區1勝，防禦率高達7.13，看起來他在9月21日洋將登錄大限前，應該是留不住了。

桃猿近幾年專「撿」其他球隊不要的洋投，結果都非常好用，包括賽格威、道恩斯、克恩三世、尼克斯，唯獨威拉諾不堪用，這應該是球團所沒預料到的。

威拉諾2016年春訓就曾到兄弟測試，當時中文譯名「紐維拉」，結最終沒通過測試，2018年終於獲得兄弟青睞，季初來台，但其他3洋投丟得都不差，他直到下半季初才升上一軍，雖然一整季防禦率破5，不過9月28日投出無安打比賽技驚四座。

去年紐維拉6月初上一軍，繳出9勝3敗、防禦率2.92的佳績，然而總冠軍戰對桃猿，扛首戰先發的他，前3局就掉5分，最終兄弟輸球。

第5場面臨背水一戰，紐維拉再扛先發，首局面對10名打者竟然只解決2人次，送出4次四壞球保送，挨了4支安打，包含劉時豪轟滿貫砲，先發0.2局，22顆好球、26顆壞球，控球糟透了，狂失8分吞敗，打完首局兄弟掉9分，提早舉白旗投降，只能眼睜睜看桃猿在洲際球場封王。

紐維拉總冠軍戰糟糕的表現，兄弟球團決定棄用，他拿到離隊同意書後，今年來到桃猿，中文譯名改成「威拉諾」，開季對富邦悍將先發4局狂失8分，只投1場就下二軍調整，兩個月後才回來，表現起伏過大，至前天為止，連9場先發沒拿到勝投，領機票的日子恐怕不遠了。

桃猿過去撿他隊洋投「點石成金」可是出了名。2015年季中銳克加盟統一獅，防禦率破6，球季結束未獲續約，隔年下半季來到桃猿，中文譯名改成「賽格威」，2017年豪取16勝，與羅力並列聯盟最多勝，賽格威與史博威、道恩斯共組三巨投，絕對是該年桃猿封王關鍵因子。

賽格威在統一獅隊時只出賽14場就被解決，其中先發也只有2場，但桃猿撿去用後第一季還不錯，第二季更上層樓拿下了勝投王。 聯合報系資料照片
賽格威在統一獅隊時只出賽14場就被解決，其中先發也只有2場，但桃猿撿去用後第一季還不錯，第二季更上層樓拿下了勝投王。 聯合報系資料照片

說到道恩斯，其實他在2016年也效力統一獅，當時中文譯名「戴倫」，不過戰績是悽慘的0勝5敗、防禦率6.75，2017年來到桃猿，中文譯名改成「道恩斯」，拿下10勝3敗、防禦率3.75，這一年桃猿只用賽格威與史博威、道恩斯，期間完全沒換洋投，3人豪取41勝、防禦率3.40，完全輾壓統一獅洋投群的22勝、防禦率5.37。

還沒完，2017年統一獅洋投麥克爾戰績2勝5敗、防禦率5.40，表現平平，隔年轉投桃猿改稱「尼克斯」，兩年期間拿下19勝13敗、防禦率3.80，這兩年總冠軍戰他都拿到勝投，堪稱桃猿三連霸大功臣。

當年統一獅的銳克、戴倫、麥克爾，只是不起眼的洋助拳人，後來先後轉投桃猿改叫賽格威、道恩斯、尼克斯，表現脫胎換骨，真是太神奇了。

尼克斯也是在統一獅混不下去，但在桃猿大放異彩的又一個洋投案例！ 聯合報系資料照片
尼克斯也是在統一獅混不下去，但在桃猿大放異彩的又一個洋投案例！ 聯合報系資料照片

同樣神奇的還有肯恩三世，2017年他在中信兄弟的中文譯名是「肯恩」，防禦率破5，隔年投靠桃猿改稱「肯恩三世」，拿到13勝，僅3敗、防禦率3.28，平均每次先發投6局，是能贏球又能吃局數的優質洋投。

桃猿找洋將預算不如兩大金控球隊富邦悍將、中信兄弟，即使如此，他們依舊能在有限的預算裡頭，找到CP值高，或是其他球隊棄用的洋將，然後把他們打造成猛將，賽格威、道恩斯、尼克斯與克恩三世都是經典佳作，只是今年網羅紐維拉卻踢到鐵板，也影響樂天桃猿攻頂的力道，今年挑戰四連霸困難重重。

樂天桃猿 賽格威

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