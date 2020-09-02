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中職／面對陽耀勳站遠遠 林哲瑄：真的怕

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
富邦悍將隊林哲瑄賽前練習。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊林哲瑄賽前練習。記者蘇志畬／攝影

富邦悍將隊昨天以14：2大勝樂天桃猿隊，懸殊的比分，讓猿隊野手陽耀勳在9局站上投手丘，林哲瑄當年曾被陽耀勳觸身球砸中，昨日碰頭林哲瑄站得離本壘板遠遠的，今天賽前林哲瑄坦言，「真的會怕。」

5年前猿隊也曾在大比分差距下派出陽耀勳登板，卻不幸砸傷林哲瑄，導致球季報銷，昨晚再度碰頭，林哲瑄其實早有心理準備，7局時就聽到猿隊球員說，陽耀勳準備登板。

實際碰頭時，林哲瑄完全沒揮棒欲望，站在打擊區遠離本壘板的最遠處，「耀勳還叫我站進來一點，換場的時候我跟他說抱歉，我還是會怕。」

林哲瑄最後因為四壞球保送上壘，觀察陽耀勳第2度登板，林哲瑄說：「他的球威有，投球威力真的滿好的，球質也不錯，而且這幾年都沒練，真的厲害。」不過下次若要再對決，林哲瑄希望是陽耀勳正式轉回投手的時候。

申皓瑋則是昨天少數積極攻擊，從陽耀勳手中敲出安打的球員，申皓瑋表示：「既然站上投手丘，就當作投手來打，他的球很會跑，尾勁不錯，看起來沒全力投，但輕鬆甩一下也有140幾公里。」

林哲瑄 陽耀勳 申皓瑋

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