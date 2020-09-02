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中職／曼恩下周可能進輪值 威拉諾、尼寇力面臨期末考

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
猿隊新洋投曼恩。圖／樂天桃猿隊提供
猿隊新洋投曼恩。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊洋投曼恩今天首次在二軍出賽，4局無失分還飆出8K的表現，獲得一軍教頭曾豪駒的好評，最快可能下周就加入一軍先發輪值，也代表尼寇力及威拉諾將面臨期末考。

曼恩面對統一獅隊二軍，用68球投了4局，僅被敲1支安打，另有2次保送上壘，除此之外完全封鎖，曾豪駒表示：「目前數字回報看來，整體是不錯的，均速有143到145公里，最快也有到147公里，整體壓制性很好，還要持續觀察。」

曾豪駒考慮將曼恩升上一軍，只是仍需與投手教練討論，近期會有答案，但就算升上一軍，考量到曼恩目前用球數，前幾場可能還是有球數限制。

曼恩若要升一軍，代表猿隊目前登錄的四洋投人選需要進行調整，而一軍洋投威拉諾昨日對戰富邦悍將，僅投2局挨2轟，失9分，吞下本季第7敗，也讓曾豪駒坦言，威拉諾與另名洋投尼寇力將列入觀察名單，「過幾天就會有決定。」

曾豪駒表示，尼寇力主要觀察球威是否有回來，「上一場球速在140公里出頭，跟原本147公里左右有差距。」威拉諾雖然狀況起伏大，但還可以吃局數，「會就兩人的狀況再做評估。」

猿隊也做出其他調整，捕手廖健富因膝蓋不適下二軍，劉時豪升上一軍，郭嚴文昨日的腳傷還有些腫脹，影響守備，今天雖先發，但擔任指定打擊。

曾豪駒 樂天桃猿 富邦悍將

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