處境猶如三國之呂布 還有誰會期待胡金龍重返一軍？

話說三國歷史中第一猛將肯定是呂布莫屬。當年曹操大敗呂布，就在白門樓前，呂布竟表態願降，此舉一出則是讓一向有愛才之心的曹操陷入兩難的局面。不過這時，站在曹操身旁的劉備卻向多疑的他說了一句：「公可知丁原、董卓之事乎？」頓時令曹操茅塞頓開因而消滅呂布。

兩個月前所發生的胡金龍聊天室風波，事件發展至今已經平息，可是富邦悍將似乎沒有要把這名36歲老將叫回一軍的意思。胡金龍的未來很有可能與前幾年中信兄弟「冰風暴」相同，但富邦是否能夠，或是願意把他交易出去，這一切都要看球團決定。

就算過去有不少富邦要如何交易胡金龍傳聞與分析，可是到頭來終究僅是雷聲大雨點小，畢竟在僅僅四隊中華職棒裡，「冰」住這名前旅美好手應該是富邦目前最佳選擇，而這樣方式也只有在中職特有。而有實力冰著胡金龍的也只有富邦集團。

胡金龍於今年初才與富邦風風光光簽下一紙兩年複數年合約，月薪70萬。無論如何，富邦給予胡金龍待遇可說是超出過去所有在此年紀簽下複數約球員。這代表著球團十分看重胡金龍在球隊與聯盟，甚至在棒壇中地位。當然，胡金龍實力與經驗也非一般球員可比擬。

自從胡金龍返國加盟中職後，就算他守備沒有辦法回到「金鏞連線」時期般行雲流水，可是他的打擊實力依舊是有目共睹。連續兩屆中職安打王、打擊王與中職最快達成千安記錄保持者等頭銜加持，胡金龍拿球團70萬月薪可說是心安理得，因為放眼中職幾乎找不到一位能與他平起平坐且如此穩健的打者。所以說，富邦之所以狠下心把胡金龍打入冷宮，絕對是歷經一番長考。

胡金龍下放後所遺留下來DH位置，目前已被季中選秀的張進德(左)所取代。 報系資料照

沒想到，有趣的事情，竟發生在胡金龍慘遭下放後。原本戰績始終不見起色的富邦悍將，一般預計在失去這名打擊核心與球隊領袖後，肯定會委靡不振，一瀉千里。但沒想到，沒有胡金龍的富邦打線來到下半球季竟然團隊打擊回神，不僅多項打擊數據都位居榜首，就連球隊戰績也一掃上半季頹勢。富邦是與統一競爭龍頭的寶座，這180度轉變相信是所有邦迷當初始料未及。

如此一來，究竟有誰會期待胡金龍回歸一軍？胡金龍下放後所遺留下來DH位置，目前已被季中選秀的張進德所取代。且由於悍將目前的士氣與戰績都持續在頂峰，邦迷早已沉浸在勝利的喜悅之中，因此胡金龍的回歸，並不是邦迷現今所關心的首要議題。

至於交易，市面上有哪一支球隊願意接手胡金龍與富邦目前的合約？如果在年底前，中職有出現第六支球隊的可能性，那麼胡金龍則是很有機會藉由擴編轉至新球隊。可是在經歷過新冠肺炎疫情後，中職想要產出第六隊，其難度之高，可以想像，畢竟中職已經沒有另一支「富邦悍將」來接手歷經過「冰風暴」球員。

眼看時間已經進入到九月份，中職賽季也開始邁入了倒數計時階段，而胡金龍處境也隨著時間的流逝，更讓人撲朔迷離。有道時，請神容易，送神難，富邦悍將處理這次胡金龍事件的難度之高，堪稱是前所未見。按照中職發展的歷史來看，過去如果出現類似重大案件，依照草創時期中職球團的作事風格，就是粗暴的把球員直接放入讓渡名單，然後依照球隊間所謂的「默契」，導致球員沒有球隊願意吸收，最終被迫退出球壇。當然，這是所有球迷都不希望樂見，特別是發生在這位指標性球星身上。

富邦球團如何找到一個兩全其美的方式，讓整起胡金龍事件落幕。 報系資料照

不同於過去中職球團行事作風的富邦，勢必會找到一個兩全其美的方式，讓整起事件落幕。因為就算時間能夠沖淡整起事件的熱度，可是球迷們也都眼睜睜的在看，看得不僅僅是熱鬧，也同時看著富邦球團與草創球團區隔的決心。

總之胡金龍的球員生涯，是否會像千年前，人中呂布的下場相同？這一切都在富邦高層的一念之間，相信結果出爐後，將會水落石出。