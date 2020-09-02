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中職／申皓瑋破繭而出 少年強打邁向球星之路

聯合新聞網 / Tzuyi
申皓瑋今年接受不同教練的指導，修正了握棒及打擊姿勢，成績大幅進步，有機會挑戰單季10轟，並成為下一個悍將球星。 聯合報系資料照片
申皓瑋今年接受不同教練的指導，修正了握棒及打擊姿勢，成績大幅進步，有機會挑戰單季10轟，並成為下一個悍將球星。 聯合報系資料照片

今年球季四支球隊都更換教練團後，各隊對於陣容都有些調整，許多過去被期待的球員獲得更多出賽機會，有舞台可以展現自身實力。其中富邦高國麟及中信蘇緯達都是在被看好多年後，生涯首度擊出超過10支全壘打，而沉寂已久的許基宏，也再度證明自己的優異的打擊技巧。

另外一位破繭而出的球員是悍將的職棒四年級生申皓瑋，他出身於棒球名校高苑工商，曾入選U18世界盃國手，畢業後隨即投入選秀會，被義大犀牛隊以榜眼的身份選入，順位比已有成棒經驗的陳傑憲、詹子賢還前面，也優於隊友李宗賢及陳仕朋。隨後以當時高中生野手最高簽約金560萬順利加盟犀牛，這個金額也是隊史野手簽約金紀錄新高，超越球星林益全，足見球團非常期待他的實力。

申皓瑋(中)與李宗賢(左)及陳仕朋(右)同期加入球隊，另外兩人早已有不錯的表現，這讓申皓瑋的榜眼籤常受到質疑。 聯合報系資料照片
申皓瑋(中)與李宗賢(左)及陳仕朋(右)同期加入球隊，另外兩人早已有不錯的表現，這讓申皓瑋的榜眼籤常受到質疑。 聯合報系資料照片

當時球隊外野已是星光熠熠，除原有高國輝、林哲瑄、胡金龍等人，後續又有張正偉、陳品捷的加入，加上他又是高中生畢業生，需要更多時間養成，因此出賽時間並不多。相較於同期的陳傑憲及詹子賢，他們至今生涯出賽都已達350場以上，約1400~1600個打席數。申皓瑋則只有170場出賽，約500個打席數，一軍的機會連同期兩人一半都不到。

陳傑憲現在已經是統一獅隊的明星球員，每年幾乎都可以繳出單季160支安打以上的好成績，生涯已突破500支安打，加上速度不錯，是球隊的開路先鋒，2018年還曾拿下安打王的殊榮。詹子賢出身於培養強打出名的文化大學，他已在2017年拿下新人王，去年球季繳出生涯新高的單季26支全壘打，已成為黃衫軍的中心打者，並有機會在明年就挑戰生涯百轟的里程碑。

詹子賢是在2016年選秀會中，繼申皓瑋後第二位獲選的外野手，因此兩人常被拿來比較，因為養成程度的不同，造成出賽機會及成績有明顯落差。 聯合報系資料照片
詹子賢是在2016年選秀會中，繼申皓瑋後第二位獲選的外野手，因此兩人常被拿來比較，因為養成程度的不同，造成出賽機會及成績有明顯落差。 聯合報系資料照片

申皓瑋職棒前幾年雖然是養成期，但整體表現不如預期，在二軍也沒有特別亮眼的表現，因此無論是低潮的高國輝、或打擊不穩定的高孝儀，出賽機會都比他多。因為沒有固定出賽機會，缺乏強而有力的成績，連跟姓名有諧音的背號，都在今年被迫讓出給吳俊良教練。

還好申皓瑋經過4年的經驗累積，加上今年教練團特別針對他的打擊姿勢及握棒做調整，改善他對球棒的控制，並加強出棒瞬間的力量釋放，上半季就有不錯的打擊表現。只可惜6月的低潮，讓申皓瑋再度回到二軍。下半季富邦異動了打擊教練後，特別著墨於如何針對對方投手作攻擊策略。有了技術上及策略上的修正後，讓他再8月份展現不同的身手，單月4轟已是追平前3年的單季紀錄。

今年球季已經是申皓瑋首度單季超過50場一軍出賽，目前已經擊出7支全壘打，維持3/3/5的打擊三圍，各項數據都是生涯新高，而且他的成績在陣中也是名列前茅，打擊率排名第五，上壘率第二僅次於張進德，長打率排第三只落後高國輝及張進德。如果持續維持申皓瑋的上場機會，本季將可能有機會挑戰單季10轟。

申皓瑋連續砲轟對手終結者，加上整體成績有大幅進步，是富邦悍將今年除了高國麟之外，打線中的另一大驚喜。 聯合報系資料照片
申皓瑋連續砲轟對手終結者，加上整體成績有大幅進步，是富邦悍將今年除了高國麟之外，打線中的另一大驚喜。 聯合報系資料照片

由於富邦悍將的外野已邁入世代交替階段，申皓瑋目前在外野接班人之路上已經取得領先的地位，他開始展現不錯的打擊技巧及長打能力，已可列入球隊強打行列。但要有更多出賽機會，他就需要加強穩定度，表現不能時好時壞。另外他生涯三振率偏高，今年有些許改善，但1:1的比例依然偏多。不過他9月才要滿23歲，只要球團持續養成，他也持續改善缺點，很有機會成為下一位富邦悍將的看板球星。

申皓瑋 富邦悍將

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