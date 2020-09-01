中職／相隔五年再投球 陽耀勳虧林哲瑄站太遠

樂天桃猿隊今天以2：14遭富邦悍將隊打爆，第九局推出已經五年沒有在一軍投球的陽耀勳消化局數，以1局無失分、2次三振收工，賽後談起久違的投球登板，他笑得很開心，「還是會有開心的感覺，但不是自己想要的那種。」

猿隊總教練曾豪駒表示，考慮是本周的第一場比賽，不想再消耗投手，因此派出陽耀勳上場，「他以前當過投手，對這個位置不陌生，只是控球比較讓人擔心。」但今天表現倒是讓曾總眼睛一亮，「看起來還不錯啊！」還玩笑說起球隊正好牛棚裡缺左投。

陽耀勳賽後笑得很爽，隊友嚴宏鈞還幫他留下投出三振的球，陽耀勳苦笑說：「我留這個幹嘛啦！」他表示，當時上場只想趕快結束比賽，不要再消耗其他投手。

對決林哲瑄的打席成為焦點，當年他因觸身球造成林哲瑄受傷，再次投打對決，林哲瑄站得老遠，陽耀勳最終保送他上壘，兩人在攻守交換時擁抱致意。談起這個打席，陽耀勳說：「我就叫他趕快進來，他站那麼遠，很難丟欸！」他也透露，其實也很想對決蔣智賢。

陽耀勳此役最快球速146公里，變化球則展現不差的控球，他說得很老實，「因為變化球比較小力，比較好控制，催直球放球點就比較難控制，才會後面都用變化球。」

相隔五年再登板，陽耀勳說：「開心的感覺還是有，證明自己還能丟吧！但不是自己想要的那種，如果是贏球的比賽可以上去丟，會更開心。」