中職／悍將把威拉諾打成發球機 蔣智賢歸功情蒐

富邦悍將與樂天桃猿隊賽前都取得二連勝，今天展開洋投對決，猿隊威拉諾只撐2局狂失9分，悍將隊以14：2擊敗猿隊，收下3連勝。全隊能以22支安打砲轟猿隊，蔣智賢歸功於情蒐，「針對威拉諾的特定球路去攻擊，大家都把功課做得很好。」

威拉諾本季先前挨的9發全壘打，就有6支出自悍將之手，今天更是直接被打成發球機，悍將隊首局就靠蔣智賢三分砲、高國麟兩分砲灌進5分，最終只投2局被敲11安打、狂失9分。

洪聖欽第三局接手後，再遭高國輝砲轟兩分砲、本季第18轟出爐，兩隊差距來到11：1。

蔣智賢以3安打、4分打點拿下單場MVP，談到打擊火燙的手感，他笑說：「放完假，心情好。」他表示，每周的第一戰放完假後歸隊，更考驗選手的專注度，「休息後，比賽要更專注，這場比賽大家就都做得很好。」

悍將隊這場煙火秀從砲轟威拉諾展開，蔣智賢賽後也歸功情蒐，「情蒐做得很好，針對他的特定球路去做攻擊，大家都有做好功課，掌握到他的失投球。」

悍將隊先發投手邦威來台前三場先發都對上統一獅隊，此役終於遇到其他球隊，投5局已用106球，被敲4安打、失1分，送出9次三振，拿下第2勝。