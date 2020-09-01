快訊

雙颱共舞！海神颱風生成 氣象局：周末最靠近恐變中颱

歷時半年 國民黨「八大革新」、兩岸「三大主張」出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／31球只解決1人 宋家豪飆速154公里吞敗

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
我國旅日樂天球員宋家豪。記者余承翰／攝影
我國旅日樂天球員宋家豪。記者余承翰／攝影

日本火腿今天與樂天金鷲隊展開三連戰，火腿首戰以8：1取勝，王柏融整場未上，效力樂天的宋家豪在第七局登板中繼，把關1：1平手局面，面對5人次只解決1人，丟掉2分退場，最終承擔敗投。

兩隊打完前六局以1：1平手，第七局宋家豪上場中繼，面對清水優心的打席共耗13球，才投出三振，卻也成為他此役出賽唯一收下的出局數。

宋家豪接著保送中島卓也，大田泰示敲出安打，一、三壘有人的情況下，松本剛敲出安打帶有1分打點，再保送西川遙輝後，樂天決定換投。

宋家豪花了31球只投0.1局，被敲2安打、2保送，丟掉2分，中止連四場出賽沒有掉分，防禦率再上漲為5.68，此役最快球速達154公里。

火腿先發投手上澤直之以125球投完9局，僅失1分，拿下本季第5勝。

宋家豪 樂天金鷲 日本火腿

延伸閱讀

日職／飆速152公里 宋家豪連4場出賽沒掉分

日職／宋家豪飆152公里無失分 王柏融代打未敲安

日職／吳念庭本季首安二壘打 宋家豪連2場無失分

日職／中止連4場掉分 宋家豪飆2K化解危機

相關新聞

中職／才打1局就3人掛傷 張進德還沒蹲到就退場

富邦悍將與樂天桃猿隊今天在桃園球場交手，兩隊輪流有球員因傷退場，張進德重返捕手位置，還沒實際下場蹲捕，一局上的打席就在跑...

中職／接球還有點怕 陳俊秀先扛指定打擊

樂天桃猿隊強打陳俊秀先前因彈跳球直擊臉部，退出先發打線，前役在延長12局敲出代打三分砲，今天回到先發打線，擔任第六棒、指...

日職／神之子表現加學弟助攻 菅野挑戰美國近了

日職今年球季打完一半賽程，央聯的巨人從開季就一路獨走，目前已領先居次DeNA多達5.5場勝差，如果就這樣保持下去，本季要完成三連霸的機率十分地高。陣中3名主砲坂本勇人、岡本和真及丸佳浩本季的打擊率雖然

中職／出棒過半誤判 裁判楊崇煇停止執法兩場

中信兄弟與富邦悍將隊上周六之戰，成為全場最後一個出局數的王威晨，被判出棒過半三振，賽後聯盟承認誤判，今天開會後做出懲處，...

中職／21歲挑戰單季10勝 翁瑋均盼拉長局數、降低失分

樂天桃猿隊21歲投手翁瑋均本周有機會叩關單季10勝，早已超出自己預期，他說：「去年成績不好，本來想說超過去年就好，結果翻...

中職／待領機票到最穩洋投 兄弟羅傑斯收單月MVP

中職今天公布8月投、打MVP，中信兄弟隊洋投羅傑斯和統一獅隊陳傑憲獲獎，羅傑斯從待領機票到7月中旬重返一軍後脫胎換骨，8...

日職／31球只解決1人 宋家豪飆速154公里吞敗

日本火腿今天與樂天金鷲隊展開三連戰，火腿首戰以8：1取勝，王柏融整場未上，效力樂天的宋家豪在第七局登板中繼，把關1：1平...

中職／希望年輕投手更長遠 王溢正談保護與被保護

樂天桃猿隊今年有機會出現兩位單季本土10勝投手，生涯已曾兩度完成10勝球季的王溢正，看年輕投手的養成難處，有感而發說：「...

未來之星對抗賽／郭定泓球速快追上身高 飆最速153公里

未來之星對抗賽，亞大棒中培隊今天與新北市隊交手，為保留比賽、從4局開始打，亞大棒「終結者」郭定泓後援飆生涯最速153公里...

未來之星對抗賽／宋文華多練卡特球當武器 談主導配球重要

旅美教士隊投手宋文華此次加入未來之星對抗賽亞大棒中培隊，目前為止出賽還沒被上壘，他透露回台多練卡特球當武器，是這次表現出...

中職／大腦內建資料庫再上 張進德相隔11場重返捕手

相隔11場，張進德今天重新穿上捕手護具先發蹲捕，這段時間勤做功課，了解對方打者和自家投手習性，成效如何，他說：「要下去比...

中職／不輸洋投！桃猿拚雙10勝土投

中華職棒前一次產出單隊兩位本土十勝投手，已是七年前的往事，今年以樂天桃猿隊最有機會挑戰，翁瑋均目前累積九勝，王溢正也有七...

熱門新聞

NBA／保羅關鍵得分險勝火箭 雷霆逼進搶7大戰

NBA／巴特勒40分創新高 末節隻手遮天力壓公鹿

NBA／巴特勒擊潰公鹿防線 數據比肩韋德、詹姆斯

熱火想狙殺公鹿 奇蹟發生機率45%

NBA／第四節飆分秀擊落火箭 保羅：還沒準備好回家

P聯盟／田浩受高國豪刺激轉職業 林冠綸看好接班中華隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。