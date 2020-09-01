日職／31球只解決1人 宋家豪飆速154公里吞敗

日本火腿今天與樂天金鷲隊展開三連戰，火腿首戰以8：1取勝，王柏融整場未上，效力樂天的宋家豪在第七局登板中繼，把關1：1平手局面，面對5人次只解決1人，丟掉2分退場，最終承擔敗投。

兩隊打完前六局以1：1平手，第七局宋家豪上場中繼，面對清水優心的打席共耗13球，才投出三振，卻也成為他此役出賽唯一收下的出局數。

宋家豪接著保送中島卓也，大田泰示敲出安打，一、三壘有人的情況下，松本剛敲出安打帶有1分打點，再保送西川遙輝後，樂天決定換投。

宋家豪花了31球只投0.1局，被敲2安打、2保送，丟掉2分，中止連四場出賽沒有掉分，防禦率再上漲為5.68，此役最快球速達154公里。

火腿先發投手上澤直之以125球投完9局，僅失1分，拿下本季第5勝。