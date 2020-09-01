中職／希望年輕投手更長遠 王溢正談保護與被保護

樂天桃猿隊今年有機會出現兩位單季本土10勝投手，生涯已曾兩度完成10勝球季的王溢正，看年輕投手的養成難處，有感而發說：「年輕選手要得到應有保護，球員也要學習保護自己。」

中職先發輪值編制多採三洋投、兩土投，一隊內要產出兩位本土10勝投手並非易事，前一次已是2013年兄弟象隊增菘瑋和林煜清，兩人該季都摘10勝。

猿隊今年不無機會挑戰這項紀錄，翁瑋均已累積9勝，王溢正也有7勝，例行賽打到10月中旬結束，若照正常輪值，兩人各還有六場先發機會。

王溢正生涯已曾兩度達成單季10勝，分別為2015和2019年，今年再挑戰這項目標，他說：「拚拚看，但不會強求，我只要先把自己的功課做好就好。」

中職前兩年都有年輕好手達陣單季10勝，2018年統一獅隊施子謙、2019年富邦悍將隊陳仕朋，今年猿隊翁瑋均也有機會挑戰，目前已累積9勝。

王溢正直言，希望看到更多年輕投手竄出，「他們需要得到應有保護，讓他們有更好的生涯，球員也要學習保護自己，臨界點在哪，要自己開口。」他說不希望看到年輕好手在短短的一、兩年內就開始走下坡，以前會念林樺慶，現在也會念翁瑋均，用意都是希望他們更好，且能在中職舞台上有長遠的生涯。