中職／才打1局就3人掛傷 張進德還沒蹲到就退場

富邦悍將與樂天桃猿隊今天在桃園球場交手，兩隊輪流有球員因傷退場，張進德重返捕手位置，還沒實際下場蹲捕，一局上的打席就在跑壘後因傷退場，猿隊郭嚴文和悍將林益全隨後也都掛傷號。

張進德先前已連11場未蹲捕，今天再返先發捕手位置，賽前談起這段時間所做的準備功課，希望能以更篤定的心情下去蹲捕配球，沒想到卻在一局上就傷退。

猿隊洋投威拉諾已超過兩個月沒有勝投，今天一開賽就被砲轟，悍將首局靠蔣智賢的三分砲和高國麟的兩分砲攻下5分，但首局就一連出現兩位傷兵，張進德敲出安打衝上一壘後傷退，由林宥穎接替，林益全則因自打球受傷，在下一局換上范國宸代打。

猿隊先發二壘手郭嚴文在一局上的守備後，一局下的打席直接由林立代打，兩隊兩局還沒打完，已經三人傷退。