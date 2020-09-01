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中職／才打1局就3人掛傷 張進德還沒蹲到就退場

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
張進德重返先發捕手位置，還沒蹲捕就因傷退場。記者季相儒／攝影
張進德重返先發捕手位置，還沒蹲捕就因傷退場。記者季相儒／攝影

富邦悍將與樂天桃猿隊今天在桃園球場交手，兩隊輪流有球員因傷退場，張進德重返捕手位置，還沒實際下場蹲捕，一局上的打席就在跑壘後因傷退場，猿隊郭嚴文和悍將林益全隨後也都掛傷號。

張進德先前已連11場未蹲捕，今天再返先發捕手位置，賽前談起這段時間所做的準備功課，希望能以更篤定的心情下去蹲捕配球，沒想到卻在一局上就傷退。

猿隊洋投威拉諾已超過兩個月沒有勝投，今天一開賽就被砲轟，悍將首局靠蔣智賢的三分砲和高國麟的兩分砲攻下5分，但首局就一連出現兩位傷兵，張進德敲出安打衝上一壘後傷退，由林宥穎接替，林益全則因自打球受傷，在下一局換上范國宸代打。

猿隊先發二壘手郭嚴文在一局上的守備後，一局下的打席直接由林立代打，兩隊兩局還沒打完，已經三人傷退。

張進德重返先發捕手位置，還沒蹲捕就因傷退場。記者季相儒／攝影
張進德重返先發捕手位置，還沒蹲捕就因傷退場。記者季相儒／攝影

張進德 林益全 郭嚴文

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