聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／才打1局就3人掛傷 張進德還沒蹲到就退場
富邦悍將與樂天桃猿隊今天在桃園球場交手，兩隊輪流有球員因傷退場，張進德重返捕手位置，還沒實際下場蹲捕，一局上的打席就在跑壘後因傷退場，猿隊郭嚴文和悍將林益全隨後也都掛傷號。
張進德先前已連11場未蹲捕，今天再返先發捕手位置，賽前談起這段時間所做的準備功課，希望能以更篤定的心情下去蹲捕配球，沒想到卻在一局上就傷退。
猿隊洋投威拉諾已超過兩個月沒有勝投，今天一開賽就被砲轟，悍將首局靠蔣智賢的三分砲和高國麟的兩分砲攻下5分，但首局就一連出現兩位傷兵，張進德敲出安打衝上一壘後傷退，由林宥穎接替，林益全則因自打球受傷，在下一局換上范國宸代打。
猿隊先發二壘手郭嚴文在一局上的守備後，一局下的打席直接由林立代打，兩隊兩局還沒打完，已經三人傷退。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言