未來之星對抗賽／郭定泓球速快追上身高 飆最速153公里

未來之星對抗賽，亞大棒中培隊今天與新北市隊交手，為保留比賽、從4局開始打，亞大棒「終結者」郭定泓後援飆生涯最速153公里，率隊4比3拿勝，隊友笑說：「球速快追上身高。」

未來之星對抗賽，亞洲大學棒球錦標賽中華培訓隊與新北市隊8月15日交手，比賽打到4局上半新北市隊以3比2領先，比賽因雨保留至今天在三重棒球場再戰。

亞大棒8局追分，靠著保送接連安打，先將比數扳平，莊凱文高飛犧牲打，送回球隊致勝分；亞大棒「終結者」郭定泓9局上班，投1局被敲2支安打、無失分，飆出生涯最快球速153公里，成功替球隊守住勝利。

郭定泓身高不突出僅164公分，但扛起球隊終結者角色表現稱職，先前最快球速約149公里，今天150公里速球連發，最速被測到約153公里，一旁隊友開玩笑說，他的球速快追上身高。

郭定泓明白自己身材的劣勢，也提到被選入培訓隊後，看到許多學長們、旅外球員們都有很突出的球速，多少也受到刺激，但知道只有球速快沒有用，希望可以強化控球，能把球投在邊邊角角，增加投手丘上的競爭力。