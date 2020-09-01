中職／21歲挑戰單季10勝 翁瑋均盼拉長局數、降低失分

樂天桃猿隊21歲投手翁瑋均本周有機會叩關單季10勝，早已超出自己預期，他說：「去年成績不好，本來想說超過去年就好，結果翻了好幾倍。」他知道自己還有許多課題要面對，除了比賽內容待修正外，也希望可以盡量拉長局數。

翁瑋均上周六對統一獅隊先發，隊友給予強大的火力支援，但他自己也投得很掙扎，最終先發5局失6分，第五局面臨危機未被換下，教練團讓他撐滿五局拿到勝投資格。

「下來後，教練也是跟我說，他很糾結要不要換。」翁瑋均自承，正常狀況下，應該早就換投，「教練團給了我機會，比賽內容不好，自己也要從中去學習，教練跟我說要去判讀比賽，不要把自己投到一直球數落後，球的質量就會不好。」

當天洋投霸能也在比賽中機會教育，提醒他在台南球場出賽，他的指叉球在視覺上會看起來比較好打，建議他把球控制在好球帶兩邊、多用直球。

跌跌撞撞拿到第9勝，翁瑋均本周的先發就有機會挑戰單季10勝，他坦言沒想過在今年就有機會挑戰，但他看淡單季10勝，「現在的目標，是想要先盡量把局數拉長、失分降低。」

中職史上最年輕單季10勝投手紀錄，由潘威倫的21歲又5個月保持，陳仕朋去年則以21歲又11個月達陣，翁瑋均11月29日才要滿22歲，也有機會以21歲之齡達成這項里程碑。