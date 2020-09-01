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中職／待領機票到最穩洋投 兄弟羅傑斯收單月MVP
中職今天公布8月投、打MVP，中信兄弟隊洋投羅傑斯和統一獅隊陳傑憲獲獎，羅傑斯從待領機票到7月中旬重返一軍後脫胎換骨，8月防禦率僅0.97，儼然現階段中職最穩洋投。
羅傑斯頂著昔日韓職最貴洋投的頭銜來台，開季表現不如預期，防禦率最慘時為7.79，遭下放二軍調整，直到7月中才趁著萊福力受傷的機會回到一軍，表現也越來越生猛帶勁。
羅傑斯8月先發5場、共投37局，雖只拿下2勝0敗，但防禦率只有0.97，獲得單月投手MVP肯定。
陳傑憲8月打擊率4成24，敲出39支安打、17分打點，這個月的好成績加持下，本季3成82打擊率、136支安打持續在聯盟占據領先位置，繼2017年7月後再收單月MVP。
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