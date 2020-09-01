中職／接球還有點怕 陳俊秀先扛指定打擊

樂天桃猿隊強打陳俊秀先前因彈跳球直擊臉部，退出先發打線，前役在延長12局敲出代打三分砲，今天回到先發打線，擔任第六棒、指定打擊，回到一壘守備則還需再等一下。

陳俊秀近期因練打時仍感覺視線會晃，暫時退出先發打線，前役反而因此發揮關鍵代打的價值，第12局代打敲出三分砲，成為決定比賽勝負的一棒。

猿隊今天在桃園球場出戰富邦悍將隊，陳俊秀回到先發打線，也能參與守備練習，但今天先擔任指定打擊出賽，他坦言接球時還是會覺得怕怕的。

總教練曾豪駒表示，「陳俊秀守備要再等一下，他現在在接球上，對彈跳的感覺還沒有很好。」

王躍霖因手肘痠痛暫時離開一軍名單，今天已進牛棚練投，預計若狀況沒有問題，將先到二軍出賽再返一軍。