未來之星對抗賽／宋文華多練卡特球當武器 談主導配球重要

旅美教士隊投手宋文華此次加入未來之星對抗賽亞大棒中培隊，目前為止出賽還沒被上壘，他透露回台多練卡特球當武器，是這次表現出色的原因，也分享國外所見，投手要拿回配球主導權。

旅美教士隊投手宋文華在2016年與美國職棒聖地牙哥教士隊簽約，去年球季在小聯盟短期1A出賽，總計21場後援，投41.1局失掉17分（14分責失分），戰績4勝1敗，出賽防禦率3.05，表現不錯。

宋文華自評，今年春訓狀況不錯，但碰上武漢肺炎疫情影響，後來先回台灣維持訓練，此次比賽也被分入亞洲大學棒球錦標賽中華培訓隊。

宋文華在未來之星對抗賽出賽表現亮眼，目前為止3場出賽後援，總計投4局沒被敲出安打，也沒投出保送、有5次三振、無失分，出賽防禦率維持0。他笑說，這次出賽感覺不錯，目前為止都沒讓打者上到壘包，最快球速152公里。

宋文華表示，此次參賽主要目標為保持手感，回到台灣後也跟旅美球員鄭浩均、林暉盛學新球種卡特球，在對抗賽使用的頻率很高，「主要就是讓打者打不好，也是此次出賽表現不錯的關鍵」。

此次未來之星對抗賽，3支中華培訓隊亞大棒、U18亞青和U23世界盃陣中，都有許多懷有旅外夢的球員。宋文華也分享，從高中時期就學著自己配球，剛開始到國外，捕手一直配直球就傻傻地投，以為捕手不知道自己有哪些球路，詢問教練後才知道，「投手需要嘗試拿回配球主導權」，這也是國內投手需要再強化的部分。