中職／大腦內建資料庫再上 張進德相隔11場重返捕手

相隔11場，張進德今天重新穿上捕手護具先發蹲捕，這段時間勤做功課，了解對方打者和自家投手習性，成效如何，他說：「要下去比才知道，臨場反應不一樣，每個打者也可能改變比賽策略。」

張進德從8月14日起連11場未蹲捕，只擔任指定打擊出賽，張進德當時表示，對於對方打者和自家投手習性都還在熟悉中，在場上蹲捕感覺沒那麼篤定，希望可以做好功課後再上。

今天先發打線排出，張進德擔任先發第二棒、捕手，搭配洋投邦威，再返本壘板後方。

張進德坦言，先前在蹲時，感覺心情沒那麼篤定，「前幾場我在蹲時，失分有點多，對投手有影響，對打線也有影響。」這段時間專注在鑽研自家投手和對方打者習性，他說：「看了很多影片，注意打者在什麼時候攻擊什麼球路，要事先想到自己下一步要怎麼做。」

惡補功課的成效，上了球場才見分曉，張進德說：「在中職，每個禮拜都遇到，對戰次數太多，有時打者也會去抓投捕配球模式。」他表示，「就先相信自己看到的東西。」