聽過桃園市民運動日嗎？ 當天花10元就能到泳池甩肉

你知道桃園有「市民運動日」嗎？每年除暑假7月及8月外，每個月最後一個星期五就是市民運動日，包括游泳池、體適能中心都能享有特別優惠，鼓勵市民多運動，不過不少民眾卻對這個節日與優惠資訊不甚瞭解，紛紛直呼「有這件事？」

市民運動日當天，凡設籍或居住於桃園市，亦或持桃園市民卡者，可到桃園市內的運動場館及各國民運動中心，享受游泳池每次10元、體適能中心第1個小時10元的優惠價格。

林姓市民表示，完全不曉得這件事，倘若市民運動日當天有空，會願意帶著兩個兒子一起到泳池搶便宜，順便讓孩子們放電。陳姓市民則說，體適能中心第1個小時只要10元相當便宜，有時間會想去參加，但無奈先前不知道這個資訊，希望市府能將訊息推廣出去。

體育局綜合規劃科回應，除運動場館、各國民運動中心和臉書粉絲專頁外，目前打算結合鄰里長功能，委託各里辦公處向里民宣傳市民運動日的美意及優惠，承諾未來會加強宣導。

據統計桃園市運動中心6月市民日使用人次，平鎮國民運動中心共計592人、桃園國民運動中心有739人、中壢國民運動中心共有757人、南平運動中心有432人、蘆竹國民運動中心因泳池進行修繕工程僅有129人，體育局表示，市民運動日的使用人次確實會比平日還多，會再向市民多加推廣。

體育局全民運動科指出，除市民運動日有優惠外，「桃園運動卡計畫」於7月6日啟動，持市民卡就能享優惠，23歲以上持有市民卡的民眾可減免一半費用，55歲以上原住民銀髮族、65歲以上銀髮族及23歲以上身障者則可全額減免。