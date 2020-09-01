日職／神之子表現加學弟助攻 菅野挑戰美國近了

日職今年球季打完一半賽程，央聯的巨人從開季就一路獨走，目前已領先居次DeNA多達5.5場勝差，如果就這樣保持下去，本季要完成三連霸的機率十分地高。陣中3名主砲坂本勇人、岡本和真及丸佳浩本季的打擊率雖然都不高，導致2成60的團隊打擊率僅在6隊中排第3，但得分及長打火力並沒有衰退太多，總得分及全壘打都還是6隊之冠；團隊防禦率3.37也是6隊中最佳的，其中貢獻度最大的就是王牌投手菅野智之。

菅野去年因腰痛一度缺陣，是進入職棒7年來首次未達規定投球局數，雖也投出11勝6敗，但3.89的防禦率是生涯最差，今年遇到疫情搗亂，球季晚了好幾個月才開打，不過菅野似乎沒有受到太大的影響，6月19日在東京巨蛋的開幕戰就投出7局失2分8次三振拿下勝投的優異成績，雖然下一場在明治神宮的先發只投了5又2/3局就丟掉5分，最終無關勝敗，但這也就是他本季最慘的一役了，自此之後菅野的8場先發，就再也沒有丟超過2分，其中有一半更是完全沒有失分，本季目前10場先發，成績是1.61防禦率、9勝0敗及67次三振，暫居央聯防禦率、勝投及勝率三冠王，3場完封也是聯盟最多，三振、8場QS(優質先發)及8成的QS率則是都排第2，另外也是央聯唯一被打擊率及WHIP分別在2成及1以下的投手。

除了菅野之外，20歲小將戸郷翔征對於巨人戰績的貢獻度也十分巨大，18年以第6順位加入巨人的他，去年季末初上一軍登板2場，就投出1勝2.08防禦率的好成績，本季進入先發輪值，先發9場投出7勝2敗及1.90的防禦率，表現就跟去年季末一樣穩定，不過9場中只有1場投滿7局，投不滿6局的是快要一半的4場，如何增強續航能力是未來要努力的方向，不過他本季的意外崛起，或許會間接幫助學長菅野更快實現挑戰大聯盟的夢想。

在相隔82年後，菅野追平巨人隊史開幕投手最多的9連勝紀錄，而且看起來央聯的打者對於他的投球尚未有相對應的攻擊方法，開季至今仍處於「無雙」階段，頗有田中將大在13年球季創下24勝0敗的味道，這也是日職從那之後最接近神之子的投手。

菅野在日職這8年來，已拿過4次防禦率王、2次勝投王、2次三振王、3次最佳九人、3次金手套、1次年度MVP及2次澤村賞，所有的投手獎項幾乎都已經拿過，今年有可能進帳沒得過的勝率王，以及再一座的澤村賞，同時生涯百勝的里程碑也可望在今年達成，對於菅野個人來說，應該是朝比日職更高一級的地方去挑戰了，如今有學弟戶鄉的崛起，加上如果順利幫助舅舅原辰德再拿下一個央聯優勝，甚至於是日本一，那就算是功德圓滿，巨人球團方面或許也比較願意讓陣中王牌利用入札制度挑戰大聯盟。