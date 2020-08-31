中職／悍將攻頂 邦威迎戰兩個月沒贏過的威拉諾

富邦悍將隊上周末與中信兄弟隊的三連戰，全數都以1分差決勝，悍將隊收下兩勝，下半季目前僅以半場勝差落後統一獅隊，明天出戰樂天桃猿隊，由洋投邦威先發，對上已經超過兩個月沒拿勝投的威拉諾。

悍將隊上周因雨少打一場比賽，陳仕朋跳過先發，明天由邦威扛起先發任務，這也是他首度面對猿隊打線。

邦威的前三場先發，拿下1勝2敗、防禦率3.38，對手全數都是統一獅隊，前一戰為26日對獅隊，投6局失5分（責失2分），他還未經歷過另外兩隊打線的考驗，明天將首度前進桃園球場踢館。

威拉諾今年披上猿隊球衣，還未貢獻太多實績，11場先發拿下1勝6敗、防禦率6.16，前一戰對中信兄弟隊以112球撐8局失4分（責失3分），吞下完投敗，他的前一勝已是6月20日到手，接下來超過兩個月沒有勝投進袋。

威拉諾本季共對悍將隊先發4場，還沒有任何勝敗進帳，對戰防禦率達7.94，本季挨的9轟裡就有6支出自悍將之手，林益全、申皓瑋、蔣智賢、高國麟都曾對他開轟。