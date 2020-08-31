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中職／出棒過半誤判 裁判楊崇煇停止執法兩場

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

中信兄弟與富邦悍將隊上周六之戰，成為全場最後一個出局數的王威晨，被判出棒過半三振，賽後聯盟承認誤判，今天開會後做出懲處，裁判楊崇煇明天起停止執法兩場。

悍將隊在該役以4：3擊敗兄弟，陳鴻文在第九局連賞3K結束比賽，但王威晨因認為自己已經收棒，對出棒過半判決有意見，當場氣得跳腳，兄弟總教練丘昌榮也走向三壘審楊崇煇理論。

聯盟賽後檢視畫面，承認誤判，兄弟陣營隔日再談爭議，情緒已經平復，丘昌榮只說希望這類誤判可以減少，提升比賽公平性，王威晨也以「小小的誤判」帶過。

聯盟今天開會後決議，「本聯盟裁判楊崇煇8月29日例行賽執法，對於打者是否出棒過半之判決，經賽務部檢視比賽畫面及內部討論後，認定判斷確有錯誤，將於明日（9月1日）起停止執法兩場比賽。」

王威晨 丘昌榮 富邦悍將

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