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中職／站上投手丘已經很珍惜 吳俊偉要讓心更強大

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊後援投手吳俊偉。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊後援投手吳俊偉。記者余承翰／攝影

從7月11日起連續14場出賽沒有失分，中信兄弟隊後援投手吳俊偉直到昨天才再掉分，下半季防禦率0.69成績亮眼，要說最大的蛻變關鍵，他說：「最重要的是，對自己有了信心。」

吳俊偉上周出賽4場，前3戰延續下半季好投，直到昨天第八局，面對首位打者高國輝，就因外野失誤讓他連跑三個壘包，而他自己接下來控球也出狀況，最終投0.2局被敲2安打、失3分（責失1分）。

吳俊偉中止連續14場出賽沒有失分，前一次登板掉分已是7月7日，他在下半季的防禦率僅0.69，優於上半季的3.24，壘上有人時的被打擊率也壓低在1成90，成績有明顯成長。

「心態上的改變最大吧！現在對自己比較有信心了。」上半季曾在1分領先的比賽登板，化解二、三壘有人危機後落淚，成為烙印自己生涯的經典畫面，吳俊偉說：「那時的危機是自己製造出來的，心理層面對自己比較沒有信心。」

可以突破當時那道坎，成為兄弟牛棚中的可靠戰力，他說：「可以站在投手丘上投球，我很珍惜這樣的機會，而教練團給了我很多機會，所以我也想把好的那面表現出來，心理要更強大。」

下半季成績亮眼，吳俊偉謙稱有時只是運氣好，他舉例上周五在一、二壘有人時對決高國輝，其實就是失投，但幸運對手沒打好，但他也體認到，「最重要的是對自己要有信心，如果沒有信心地下去丟，怎麼可能幫助球隊。」

吳俊偉 高國輝 牛棚

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