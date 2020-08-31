我是MVP／12局關鍵代打 陳俊秀帶傷敲三分砲

比賽時間：8/30 星期天（編號第175場）

對戰組合：樂天桃猿vs.統一獅

MVP ：樂天桃猿 陳俊秀

單場成績：延長12局代打敲出三分砲

樂天桃猿隊第八局靠郭嚴文敲出陽春砲，將比分扳成3：3平手，進入延長賽，猿隊幾次撐過一棒就要結束比賽的危機，第12局在林泓育安打、郭嚴文保送上壘後，推出陳俊秀代打，成就一發三分砲，加上林承飛跟進開轟，終場以7：4擊敗獅隊。

陳俊秀日前才因彈跳球直擊臉部，當場濺血，暫時退出先發打線，近期因打擊時仍覺得視線會晃，只能待命代打，此戰就發揮關鍵代打的價值。

代打開轟，陳俊秀謙稱只是幸運，他表示當時滿球數，看到差不多的球就要出棒，剛好有掌握到那顆球。

陳俊秀的傷勢已在復元中，他坦承還有一點不舒服，接滾地球時也有點怕怕的，此戰算是帶傷出賽，但他說：「球隊需要我，我就挺身而出。」