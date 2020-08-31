我是MVP／對好壞球生氣 洪總勸索沙情緒不能受影響

比賽時間：8/30 星期天（編號第176場）

對戰組合：中信兄弟vs.富邦悍將

MVP ：富邦悍將 索沙

單場成績：先發8局被敲5安打、失2分（責失1分）

富邦悍將與中信兄弟隊此戰歷經三度平手，在九局下一、二壘有人時，張正偉執行短打，造成投手陳柏豪傳球失誤，悍將隊跑回再見分，以5：4擊敗兄弟，先發投手索沙投8局責失1分，雖無緣拿下勝投，壓制好投仍獲單場MVP。

索沙此戰與兄弟洋投羅傑斯聯手飆出投手戰，羅傑斯投7局失1分、10次三振，與索沙難分高下，兩人在中職的第三次同場對決，三次都以兩人無關勝敗收場。

索沙與羅傑斯都曾在韓職打拚，現在都來到中職打球，也建立好交情，但上了球場就是對手，索沙說：「我們很要好，但對上他，我們誰都不想輸。」他也說，想要贏過羅傑斯，就一定要投長局數，稱讚他是一位優秀的投手。

索沙在第八局一度受到好壞球判決影響，當下有些情緒反應，總教練洪一中表示，會對此再跟他提醒，「可以抗議，但抗議同時情緒起伏不能受影響，他誤判，你懲罰自己，這樣不好，抗議完心情就要趕快平復下來。」