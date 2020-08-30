快訊

北京攔轎TikTok不用嫁？字節跳動：嚴守禁止出口技術

藍發動22縣市議會黨團開記者會反美豬 不排除上街抗爭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／陳俊秀代打三分砲 猿隊12局轟退獅隊

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
猿隊陳俊秀。 報系資料照
猿隊陳俊秀。 報系資料照

樂天桃猿與統一獅隊之戰纏鬥到延長賽，陳俊秀在12局代打敲出三分砲，林承飛跟進開轟，終場以7：4擊敗獅隊。

猿隊第二局就由老將詹智堯在一、二壘有人時建功，敲出安打先馳得點，獅隊第四局林靖凱敲出三分砲，這僅是他的本季第二轟，幫助球隊以3：1逆轉，但領先局面在比賽後面漸漸失守。

猿隊第六局兩支安打串連，藍寅倫的二壘安打帶有1分打點，第八局郭嚴文陽春砲狙擊鄭均仁，將比分追成3：3平手。

獅隊在延長10局、11局都進占得點圈，猿隊在一棒就將結束比賽的壓力撐了過來，包括11局黃子鵬登板連飆2K後，遭蘇智傑和唐肇廷連敲兩安打，對決林祐樂，以三振化解危機。

12局上，林泓育敲出安打、郭嚴文保送上壘，陳俊秀先前因遭彈跳球直擊臉部，打擊時仍感覺影像會晃，因此先退居板凳待命代打，就在此時拎著上場，敲出一發決定勝負的三分砲，林承飛也開轟，苦主都是林其緯。

郭嚴文 陳俊秀

延伸閱讀

中職／陳俊秀無大礙暫休兵 一壘交給朱育賢

中職／陳俊秀被彈跳球擊中臉 曾總坦言場地沒那麼舒適

中職／再見安被陳俊秀舉起 陽耀勳：陳晨威41公斤吧

MLB／旅美正職捕手難卡位 陳俊秀：很難的工作

相關新聞

中職／洪總糾結點不點 悍將幸運等到兄弟再見失誤

富邦悍將與中信兄弟隊的洋投顛峰對決，都在換投之後風雲變色，此戰經歷1：1、2：2再到4：4，九局下在一、二壘有人時，張正...

中職／和羅傑斯從韓職鬥到中職 索沙：誰都不想輸

索沙和羅傑斯從韓職對決到中職，本季的第三次同場過招，還是沒有人可以帶走勝投，兩人的優質先發都以無關勝敗收場，索沙賽後稱讚...

日職／飆速152公里 宋家豪連4場出賽沒掉分

樂天金鷲隊今天出戰西武獅隊，第八局1：0領先，推出台灣投手宋家豪登板，雖然面對首位打者就被敲出二壘安打，但他接下來連收三...

中職／「兩顆星」安打 高國麟當下沒感覺

高國麟昨天賽前累積連15打席、12打數沒有安打，昨天以2支安打揮別低潮，其中包括一支「兩顆星」擊球的安打，但他透露當下並...

中職／AKIRA為悍將賽事開球 賽前先接受郭泰源指導

日本天團「放浪兄弟」的成員AKIRA今天來到新莊球場，為富邦悍將隊的賽事擔任開球嘉賓，賽前接受球團顧問郭泰源的指導，他也...

中職／生涯第1500場出賽 周思齊看里程碑像在收禮物

中信兄弟隊老將周思齊今天完成生涯第1500場出賽，成為中職史上第四人，談起這些隨著歲月累積而寫下的里程碑，他形容就像在收...

中職／魏碩成控球暴走 丘總點出想站穩先發有課題

中信兄弟隊新秀魏碩成昨天控球大暴走，總教練丘昌榮坦言：「他的球質、尾勁、位移都不錯，就是控球不到位，要一個先發投手會比較...

中職／陳俊秀代打三分砲 猿隊12局轟退獅隊

樂天桃猿與統一獅隊之戰纏鬥到延長賽，陳俊秀在12局代打敲出三分砲，林承飛跟進開轟，終場以7：4擊敗獅隊。

中職／富邦人壽攜手富邦悍將 捐助309位新北弱勢青少年

富邦人壽持續攜手富邦悍將隊一同關懷新北地區弱勢青少年助學議題，30日結合將將好生活Good Life主題系列活動，於賽前...

中職／奇優力隔離出關 「再給我15天可跟上一軍」

富邦悍將隊新洋投奇優力（Yoanys Quiala）今天隔離出關，向球隊報到，投手教練吳俊良預計他將在9月中上一軍出賽，...

中職／再談出棒爭議已氣消 王威晨：氣到跳腳滿好笑的

中信兄弟隊昨天以3：4不敵富邦悍將隊，成為最後一個出局數的王威晨，在收棒情況下被判出棒過半，吞下三振，他當場氣到跳腳，聯...

日職／陽岱鋼敲一安一打點 二軍打擊率升至兩成

巨人隊陽岱鋼於今天二軍對陣樂天的比賽中，以先發第一棒中外野手出賽，面對樂天先發投手岸孝之，一次被保送，一次擊出滾地出局後，五局對上樂天中繼投手渡邊佑樹，擊出一壘安打並帶有一分打點，但終場巨人仍以3:5

熱門新聞

NBA／拓荒者前球星羅賓森過世享年53歲 各界默哀致敬

NBA／詹皇大三元戴維斯43分 西區湖人率先晉級

NBA／離隊後不忘哈登提攜 卡佩拉感謝老大哥恩情

MLB／掉手套變出好球 達比修有69勝超越王建民

NBA／湖人庫茲瑪、卡盧索骨牌倒地 獲選俠客烏龍球

NBA／杜蘭特喊話下季當隊友 克勞佛樂意再披籃網戰袍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。