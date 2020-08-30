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中職／陳俊秀代打三分砲 猿隊12局轟退獅隊
樂天桃猿與統一獅隊之戰纏鬥到延長賽，陳俊秀在12局代打敲出三分砲，林承飛跟進開轟，終場以7：4擊敗獅隊。
猿隊第二局就由老將詹智堯在一、二壘有人時建功，敲出安打先馳得點，獅隊第四局林靖凱敲出三分砲，這僅是他的本季第二轟，幫助球隊以3：1逆轉，但領先局面在比賽後面漸漸失守。
猿隊第六局兩支安打串連，藍寅倫的二壘安打帶有1分打點，第八局郭嚴文陽春砲狙擊鄭均仁，將比分追成3：3平手。
獅隊在延長10局、11局都進占得點圈，猿隊在一棒就將結束比賽的壓力撐了過來，包括11局黃子鵬登板連飆2K後，遭蘇智傑和唐肇廷連敲兩安打，對決林祐樂，以三振化解危機。
12局上，林泓育敲出安打、郭嚴文保送上壘，陳俊秀先前因遭彈跳球直擊臉部，打擊時仍感覺影像會晃，因此先退居板凳待命代打，就在此時拎著上場，敲出一發決定勝負的三分砲，林承飛也開轟，苦主都是林其緯。
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