中職／和羅傑斯從韓職鬥到中職 索沙：誰都不想輸

索沙和羅傑斯從韓職對決到中職，本季的第三次同場過招，還是沒有人可以帶走勝投，兩人的優質先發都以無關勝敗收場，索沙賽後稱讚這是一場好比賽，也直言兩人交情好，更不想輸給彼此。

富邦悍將隊今天打在九局下，一、二壘有人時，下達戰術讓張正偉短打，意外等到兄弟投手陳柏豪的傳球失誤，以5：4帶走勝利，索沙先發8局失2分（責失1分），羅傑斯先發7局失1分，好投都與勝投無緣。

索沙賽後表示，「羅傑斯和我很要好，對上他，我們誰都不想輸，都想贏下這場比賽。」他也說，羅傑斯是位優秀的投手，「不管在韓職或中職，想要贏他，就必須投得夠長。」

兩人今天都是帶著勝投資格退場，羅傑斯的勝投先飛走，索沙則在八局下等到隊友的支援，申皓瑋一棒送回超前分，將索沙從敗投打成勝投，但九局上就因陳鴻文被敲追平兩分砲，索沙的勝投也飛了。

索沙此役在第八局因對好壞球判決有意見，一度情緒高漲，他賽後也坦承當下有點肢體動作，「身為一個先發投手，投了一百多球，對當天的好球帶已經有些認知，連續好球都覺得應該是好球，當下沒給，是有一點肢體動作。」