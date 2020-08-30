中職／洪總糾結點不點 悍將幸運等到兄弟再見失誤

富邦悍將與中信兄弟隊的洋投顛峰對決，都在換投之後風雲變色，此戰經歷1：1、2：2再到4：4，九局下在一、二壘有人時，張正偉短打造成投手陳柏豪再見失誤，悍將隊以5：4險勝兄弟，悍將隊總教練洪一中解釋當時的一念之間，雖然一度煩惱，還是決定讓張正偉短打，「結果是幸運啦！」

羅傑斯與索沙今天合繳一場投手戰，兩人七局投完都已破百球，羅傑斯先發7局失1分、送出10次三振，索沙第八局繼續站上投手丘，最終共用119球投8局，敲5安打、失2分 （責失1分），兩人退場時都帶著勝投資格，但都很快飛走。

九局上，悍將隊終結者陳鴻文砸鍋，遭張志豪敲出兩分砲，兩隊以4：4戰平。悍將隊九局下的攻勢，張進德先敲安打，高國輝的打席選到保送上壘，洪總當時已在糾結，「我那時就在講，如果國輝保送上壘，也是很煩惱。」

洪總解釋，當時一、二壘有人，如果讓張正偉短打變成二、三壘有人，兄弟一定會保送林益全，對決辛元旭，「但他腳程比較慢，如果打成滾地球，也是滿可怕的。」

洪總說：「後來就想說，不要算到後面了，先點再說。」意外在陳柏豪的傳球失誤後直接結束比賽，洪總說：「幸運啦！他們投手投這樣。」