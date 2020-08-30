日職／飆速152公里 宋家豪連4場出賽沒掉分
樂天金鷲隊今天出戰西武獅隊，第八局1：0領先，推出台灣投手宋家豪登板，雖然面對首位打者就被敲出二壘安打，但他接下來連收三出局數，守住1分領先；樂天在第九局遭到逆轉，以2：3不敵西武。
兩隊在這波系列賽前兩戰各取一勝，今天進行最終戰交鋒，樂天先發投手福井優也投5局無失分，將戰局交給牛棚，宋家豪在第八局登板。
宋家豪面對的首位打者為洋砲史班根伯格（Cory Spangenberg），被他掃出二壘安打，下一棒觸擊推進三壘，宋家豪接下來讓金子侑司和木村文紀都敲出飛球出局，化解危機，最快球速152公里。
宋家豪共用11球，投1局被敲1安打、無失分，已連四場出賽沒有掉分，防禦率下修5.04。
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