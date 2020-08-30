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中職／富邦人壽攜手富邦悍將 捐助309位新北弱勢青少年

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦人壽攜手富邦悍將一同關懷新北地區弱勢青少年助學議題，30日結合將將好生活Good Life主題系列活動，於賽前舉辦公益助學金捐贈儀式。圖／富邦悍將隊提供
富邦人壽攜手富邦悍將一同關懷新北地區弱勢青少年助學議題，30日結合將將好生活Good Life主題系列活動，於賽前舉辦公益助學金捐贈儀式。圖／富邦悍將隊提供

富邦人壽持續攜手富邦悍將隊一同關懷新北地區弱勢青少年助學議題，30日結合將將好生活Good Life主題系列活動，於賽前舉辦公益助學金捐贈儀式，以富邦悍將2019年於新莊主場賽事整年總得分309分，提供309名新北弱勢青少年1整年助學金，共捐助新台幣222.48萬元予富邦慈善基金會的「用愛心做朋友專案」，連續三年以捐助公益助學金方式，力挺悍將打出精采好球，共同為弱勢在地青少年創造將將好生活。

今年因新冠疫情影響，讓國內家庭經濟困難及高風險家庭的學生們，面臨了更大挑戰與困境，富邦慈善基金會自2002年起設立「用愛心做朋友」助學專案，18年來集結學校及大眾的力量，共同資助近24萬人次的弱勢學子，其中新北市就佔逾千名學子，因此富邦人壽自2018年起，結合富邦悍將主場賽事，當悍將球員成功得下一分，就以實際行動捐助富邦慈善基金會，推動悍你一起用愛心做朋友助學專案，替每位青少年學子爭取一年7200元的助學金，至今成功幫助超過600位弱勢青少年在成長道路上，自信邁出正向能量足跡，透過公益助學金鼓勵青少年學子們在人生的球場上，展現出奮戰不懈的悍將精神，從容迎接人生的每一個挑戰。

富邦人壽經營企劃處副總經理廖俊禎表示，富邦人壽以「友善好鄰居」為在地經營目標，與認養新莊棒球場十年的富邦悍將隊共同協助新北市當地需要幫助的青少年們，讓學子們無須擔心學費或營養午餐費等問題，盼能持續發揮社會影響力，帶給社會正向的力量，本次人壽與悍將共同幫助經濟弱勢學生持續就學，希望能夠讓青少年學子們感染棒球上永不放棄的生命韌性，也希望悍將球員能夠繼續打出精采好球，創造佳績，讓更多青少年學子能夠受惠。

除關注弱勢青少年議題外，富邦人壽更長期深耕地方鄰里，建立社區關懷服務平台，透過第一線同仁們的耕耘與互動，發掘全台各地真實的需求。今年新冠疫情嚴峻期間，立即啟動「佳鄰！社區防疫消毒行動」，由富邦同仁實際前往各地協助弱勢社福機構及社區防疫消毒清潔，成功嘉惠111個社福團體及社區，強化健康防疫網。另外也連續四年推動USR深耕校園計畫，投入企業資源協助23所大專院校建立友善社區據點，倡議關懷高齡長者與環境永續等議題，至今已舉辦超過200次的社區服務性活動，以具體行動落實社會關懷，傳遞溫暖及愛到全台，盼以品牌精神「正向的力量」為核心，實踐企業社會責任。

富邦悍將 棒球

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