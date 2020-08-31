日職／旅美球星百萬月薪關卡 王維中能否衝破？

今年中職選秀7月20日落幕，依規定，9月21日為簽約截止日，不過目前各隊首輪指名僅富邦悍將張進德完成簽約，且已出賽逾1個月，王維中、林子豪、余謙、馬傑森、廖任磊合約都還沒搞定，其中以選秀狀元王維中的動態最受矚目，味全龍能否順利簽下呢？

左投王維中現年28歲，大聯盟生涯出賽47場皆為後援，總計投49.2局，拿下3勝0敗、防禦率6.52、WHIP(每局被上壘率)1.69、被打擊率0.302。另外，王維中前年在韓職NC恐龍，先發25場拿下7勝，另有10敗，防禦率4.26、每局被上壘率1.48，以這樣的成績與資歷，他能拿到什麼樣內容的合約呢？

我們先來看郭泓志好了，同為左投的郭泓志，2013年以「旅外優秀選手指名」身分加盟統一獅，當時他32歲，大聯盟生涯出賽218場，其中14場先發，總計投了292.1局，戰績13勝17敗55中繼13救援、防禦率3.73、每局被上壘率1.21，成績與資歷完勝王維中。

結果，統一獅給郭泓志的合約是3年合約，2014年的月薪91.67萬元，隔年的月薪為96.67萬元，第三年的月薪為101.67萬元，另有每年最高200萬元激勵獎金，合約總額最高4080萬元。

郭泓志是在2013年返台，風光和統一獅簽下3年合約，成為中職最高月薪球員。 美聯社

如果純看月薪的話，郭泓志這3年的平均月薪為96.67萬元，還不到百萬，他是返台打中職的最大咖本土投手，具有指標性意義。

再來看曹錦輝，2008年底他返台投入中職選秀才27歲，大聯盟生涯出賽50場，其中8場先發，累計88.1局投球，戰績5勝6敗4中繼4救援、防禦率5.40。

結果，選曹錦輝的兄弟象，只給他月薪35萬元的合約，另有最高100萬元的激勵獎金，而且還是球季開打前夕才敲定合約。開季後曹錦輝旋風席捲整個中職聯盟，有他先發的場次人氣強強滾，夯的不得了，宛如救世主，相信資深球迷記憶猶新，無奈同年捲入假球案風波，從此被逐出中職大門，永生不得錄用。

曹錦輝(左)以佛心價加入兄弟象，投出超值成績，但很可惜犯下不該犯的錯誤，走入中職無間道。 聯合報系資料照片

陳金鋒是第一位回台灣打中職的旅美好手，也是當然的選秀狀元，豐功偉業無需贅述，當時他28歲，2006年La new熊給他3年合約，每年的月薪均為83.33萬元，3年合計3000萬元，給這名國民英雄極為禮遇的待遇。

胡金龍大聯盟生涯出賽118場，擊出34支安打，累計打擊率0.176，外帶2轟、4盜、18分打點，2012年底成為中職選秀狀元，當時他28歲，義大犀牛給他2年合約，第一年的月薪為38萬元，隔年提升為45萬元。

胡金龍是在大聯盟待最久的台灣打者，他回台後用216場比賽累積300安，改寫中職紀錄，回顧當年合約也是非常超值。 聯合報系資料照片

林哲瑄大聯盟生涯僅出賽9場、12打席，敲出3支安打，全壘打、打點、盜壘掛零，2015年季中選秀義大犀牛以狀元籤選進他，當時26歲，開出兩年半合約，2015年的月薪為45萬元，隔年同為45萬元，2017年的月薪50萬元。

再來看投手，羅嘉仁在大聯盟出賽19場，累計19.1局投球，戰績3敗1中繼2救援，防禦率4.19，2014年季中選秀義大犀牛指名選進，當時28歲，開出一張相當特別的合約，2014年8月初開始，每登錄一軍一天的薪水是1.4萬元，非球季的月薪為7萬元，平均算下來這一年的月薪近20萬元。

羅嘉仁2015年1到10月的月薪為50萬元，11、12月的月薪則是7萬元，保有旅外機會，最後沒出去。

羅嘉仁加入義大犀牛時在合約上有所讓步，換取保留再次旅外的機會，可惜好漢總被傷來磨，除了新人球季的12場比賽大發神威後，他在接下來幾年一直投不出像樣成績。 聯合報系資料照片

李振昌在大聯盟出賽47場，投了34局，戰績1勝1敗5中繼、防禦率4.50，2016年加盟日職西武獅，投18場、16.2局，僅拿到1中繼、防禦率6.48，2018年季中選秀他成了選秀探花，當時32歲，中信兄弟給他3年半合約，月薪都是62萬元，另每年都有最高100萬元激勵獎金。

重新整理一下，當年旅美球員返台第一年最高月薪為91.67萬元，其次是陳金鋒的83.33萬元，再來是李振昌的62萬元，接下來依序為羅嘉仁50萬元(以2015年計)、林哲瑄45萬元、胡金龍38萬元、曹錦輝35萬元；喔，對了，2015年倪福德返台被義大犀牛選到，月薪是43萬元，當時33歲。

以王維中返台的年紀，以及過去的成績、資歷，再與幾位大前輩相比，能在中職激起多大漣漪與效應，並衡量味全龍的財力，球團願意花多少代價簽下，中間需花相當大的心力去評估分析；至於王維中能拿到什麼樣的合約？能否成為首位在返台第一年就拿到逾百萬月薪的旅美球員？甚至最後能否順利簽下？外界都在關注。