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中職／「兩顆星」安打 高國麟當下沒感覺
高國麟昨天賽前累積連15打席、12打數沒有安打，昨天以2支安打揮別低潮，其中包括一支「兩顆星」擊球的安打，但他透露當下並沒有感覺哪裡不一樣，是教練陳威志告訴他後，才去找了影片來看。
昨天在第四局滿壘時對決鄭凱文，高國麟敲出安打帶有2分打點，就是這支安打，經由轉播單位超慢鏡頭回放，球棒共兩次擊到球。
高國麟當下並沒有感覺到兩次打到球，「太一瞬間了，是教練跟我說才知道，我後來有去找影片來看，也有點嚇到，滿好笑的。」
大聯盟場上不乏「兩顆星」，甚至「三顆星」的案例，2015年國民隊辛默曼（Ryan Zimmerman）一次揮棒兩次打到球，2012年國聯冠軍賽第七戰巨人隊潘斯（Hunter Pence）三次打到球，但兩人的狀況都是因為斷棒而造成。
藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）上周對費城人隊之戰的一支超前安打，也兩次打到球；2018年紅襪隊班寧坦迪（Andrew Benintendi ）也有相同案例，當時Cut 4網站還笑稱：「他用一次揮棒讓自己的單場數據從2支0變3支2。」
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