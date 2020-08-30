中職／AKIRA為悍將賽事開球 賽前先接受郭泰源指導

日本天團「放浪兄弟」的成員AKIRA今天來到新莊球場，為富邦悍將隊的賽事擔任開球嘉賓，賽前接受球團顧問郭泰源的指導，他也覺得緣分巧妙，「小學時都戴西武的球帽，他在日本是很有知名度選手，小時候在電視上看他的比賽，現在可以看到當年景仰的前輩，覺得很開心。」

AKIRA今天擔任開球嘉賓，丟了一顆大暴投，他笑說實際站到投手丘上，距離比他想像的還要更遠，加上太陽照射他的眼睛，「差點打到蔡董，有點不好意思。」

他的太太林志玲也在觀眾席上，拿著手機拍照捕捉老公身影，但他對此表示，今天從早上就很緊張在準備開球，不知道太太有沒有來。