日職／從拚三連霸到戰績接近墊底 猛獅怎麼了？

2020年日本職棒例行賽到剛好進行完約一半左右的賽程。中央聯盟還是巨人隊領先的局面，與橫濱保持4.5場勝差，在原辰德監督知人善用、經驗老到的調兵遣將之下，穩定朝優勝二連霸邁進。不過另外一支聯盟優勝球隊、太平洋聯盟二連霸的西武獅狀況就明顯差了一截，戰績只有25勝32敗2和、勝率0.439，與首位軟銀之間的勝差已經高達10場（※至8/29為止），挑戰聯盟三連霸遇到了大麻煩。

中央聯盟最近有廣島鯉魚隊在2016-2018年達成聯盟三連霸；太平洋聯盟的V3球隊則已經要追溯到1990-1994年「AKD」還在的西武黃金時代。原本季前一般評估，西武今年少掉赴美發展的外野手秋山翔吾是一大變數，不過山川穗高、外崎修汰、中村剛也為主軸的「山賊打線」還在，加上投手戰力也有補強，因此仍然保有一定優勢。但打完一半賽程之後，昔日猛獅落到現在倒數第二的處境，究竟原因出在哪裡？

秋山翔吾缺口 比預期中來得大

秋山翔吾在西武的最後7年中有6個球季全勤出賽，幾乎都是西武的不動開路先鋒。而在他離隊之後，今年西武監督辻發彥陸續啟用過鈴木將平外野手、外崎修汰内野手、高木渉外野手、木村文紀外野手以及新洋砲史邦珍柏格（Cory Spangenberg）等人，這兩戰再嘗試換上源田壯亮、金子侑司。鈴木將平打的場次最多，但隨著對手的不斷研究，打擊率直線下滑，打擊率已經降到0.218，寄望一個22歲的年輕選手接下秋山翔吾的棒子，的確是過分嚴酷的要求。

金子侑司在30日首度扛下第一棒，就看他能否讓西武找到一棒的解答。 擷圖自西武獅官方推特

史邦珍柏格打第一棒的效果也不佳，打擊率、上壘率分別只有0.242、0.265，與西武整隊先發第一棒的平均打擊率0.241、上壘率0.275相去不遠，對照秋山翔吾去年打開路先鋒106場的平均打擊率0.315、上壘率0.397，產生的落差一目了然。

秋山翔吾不僅有高達0.301的NPB生涯打擊率，還有長打破壞力，最後3年在西武都超過20支全壘打，一開局就造成對方投手的壓力。雖然西武過去兩年分別都有戰力折損，在牧田和久、菊池雄星兩名主力投手於2018-2019年先後藉由入札方式到美國挑戰情況下依然完成二連霸，「西武深度夠無懼選手流失」常被討論，不過這一次秋山翔吾的離去已經讓獅子軍無法再輕鬆度過。

先發投手群問題 持續惡化

西武去年先發投手、後援投手防禦率分別是4.64、3.88，今年牛棚進步到3.66，但先發投手卻幾近崩解狀態，防禦率再漲到5.11。幾名重點人物難辭其咎，高橋光成（2014年第一指名；9場先發戰績3勝6敗、防禦率5.57）、松本航（2018年第一指名；9場先發戰績1勝3敗、防禦率4.75）、今井達也（2016年第一指名；6場先發戰績3勝3敗、防禦率5.74）這3名備受期待的第一指名好手，原本只要能培養出一個真正獨當一面的本土先發西武就會好打很多，但至今看來仍然處於打擺子狀態。加上西武去年還有創下11連勝的洋投尼爾（Zach Neal）這名支柱，今年他的狀況也不比去年，不敗神話結束之後最近4連敗，防禦率也從去年的2.87暴漲到本季的4.87。

松本航是西武2018年第一指名，不過至今只有1勝3敗的成績，進步幅度緩慢，讓西武教練團相當頭痛。 擷圖自西武獅官方推特

在先發投手壓不住陣腳的情況下，大大增加了西武牛棚的負擔。原本洋投葛瑞特（Reed Garrett）加入之後，加上平井克典、平良海馬、增田達至，足以構築成近年最佳的猛獅牛棚，卻因為先發投手崩盤，拖累了牛棚。比較7月與8月防禦率的變化，葛瑞特0.00→6.75、增田達至1.13→4.50，都失去了球季前期的主宰力。

西武當家中繼投手平井克典去年出賽81場，創下洋聯單季最多出賽紀錄。今年在先發不振的情況下，依然在牛棚有吃重的演出。 擷圖自西武獅官方推特

西武過去幾年還可以靠山賊打線掩護投手，不過今年在打線破壞力大不如前的情況下，還是要靠投手群自己爭氣。除了3大選秀狀元之外，剛拿下首勝的外籍左投諾林（Sean Nolin）撐住先發任重任以及洋投尼爾的復活，都是後半季反攻的必要條件。