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中職／生涯第1500場出賽 周思齊看里程碑像在收禮物
中信兄弟隊老將周思齊今天完成生涯第1500場出賽，成為中職史上第四人，談起這些隨著歲月累積而寫下的里程碑，他形容就像在收禮物，「禮物還來不及拆，一直收到新的禮物。」
周思齊今天擔任先發第三棒、指定打擊，出戰富邦悍將隊，今天也是他的生涯第1500場出賽，繼張泰山、彭政閔、高國慶之後，成為中職史上第四人。
「不容易啊，很開心。」他說前面三位達成這項成就的選手都很優秀，自己也能跟進腳步，「沒想過的事，一直累積上去，就像是禮物還來不及拆，一直收到新的禮物。」
周思齊本季先前已經完成1600安，持續達成這些只有打拚中職夠久才能完成的里程碑，周思齊說：「這些紀錄需要花時間和努力，達成紀錄代表努力有代價，而那個代價只有運動員自己可以感受。」
「我已經可以跟小時候的我交代了。」周思齊表示，職棒生涯從沒想過要完成什麼成就，從進入職棒、穿上兄弟球衣，到寫下這些紀錄，要說還有什麼人生目標想要完成，他笑說：「希望可以在巨蛋打個幾場比賽吧！」
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