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中職／魏碩成控球暴走 丘總點出想站穩先發有課題
中信兄弟隊新秀魏碩成昨天控球大暴走，總教練丘昌榮坦言：「他的球質、尾勁、位移都不錯，就是控球不到位，要一個先發投手會比較辛苦。」由於黃恩賜尚未完成在二軍的復健賽進度，下周預計還會讓魏碩成先發一場。
魏碩成的初先發就暴露控球不穩的問題，昨天第二度先發登板並未改善，先發3.1局共用85球，其中39好球、46壞球，壞球多的離譜，且出現4次四壞、3次觸身球保送，林哲瑄、陳凱倫、李宗賢都是觸身球苦主。
丘昌榮指出，以魏碩成的球質，要打他安打並不容易，但屢屢在球數領先時投出觸身球，「控球本來就是他最大的問題，對年輕投手而言，就是要去克服。」
他提到，教練可以給選手方法，但要怎麼用，還是要看選手自己，「職棒場上，三洋投、兩本土，要爭取到先發這個位置不簡單，不管是技術或是抗壓心智的提升，對選手來說並不容易，但需要靠他自己去突破。」
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