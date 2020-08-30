中職／奇優力隔離出關 「再給我15天可跟上一軍」

富邦悍將隊新洋投奇優力（Yoanys Quiala）今天隔離出關，向球隊報到，投手教練吳俊良預計他將在9月中上一軍出賽，奇優力也表示，有信心在15天後，調整到可在一軍出賽的狀態。

奇優力在8月14日抵台，昨天結束隔離出關，今天來到新莊球場「拜碼頭」，簡單進行傳接，稍微找回一些球感。

奇優力兩個月前主動聯繫球團，表達有意來台打球，他表示，自己的棒球生涯過去有些不如意，這次可以成功爭取到來台灣的機會，他很高興也很珍惜。

在隔離期間入住空間較大的家庭式套房，球團為他安排基本的重訓器材，讓他可在隔離期間維持基礎訓練。他表示，就是維持一些室內可做的訓練，「我是個很有自律的選手，這段時間一直維持訓練。」

奇優力表示，「再給我15天，我就可以跟上一軍的節奏。」他也提到，以前在加勒比海出賽時，天氣條件與台灣相似，因此並不會感覺不適應台灣氣候。

悍將隊目前一軍洋投為索沙、羅力和邦威，二軍則有本季只投出2勝9敗、防禦率6.55的伍鐸，若要註冊奇優力，以伍鐸最有可能被取代。